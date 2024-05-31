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Голодный год: станет ли золотым российское зерно - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Голодный год: станет ли золотым российское зерно
Голодный год: станет ли золотым российское зерно - 31.05.2024, ПРАЙМ
Голодный год: станет ли золотым российское зерно
Мировую обеспеченность зерном определяют экономические факторы. С одной стороны, по мере роста доходов в развивающихся странах увеличивается спрос на пищевое и... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T08:00+0300
2024-05-31T08:00+0300
мнения аналитиков
зерно
?1717131602
Мировую обеспеченность зерном определяют экономические факторы. С одной стороны, по мере роста доходов в развивающихся странах увеличивается спрос на пищевое и кормовое зерно. С другой – при текущем уровне цен у производителей нет сильных стимулов для роста производства. Традиционные поставщики просто не делают им интересных предложений.Ключевые потребители пшеницы – Индия и Китай – в последние десятилетия активно развивают собственное производство, что оказывает влияние на баланс мирового рынка. Российское производство также значительно выросло, но у этого роста другая природа – расширение экспортных поставок.В целом мировой рынок зерна и конкретно пшеницы устойчиво растет на протяжении десятилетий, сопровождаясь естественными колебаниями, в том числе из-за погодных условий, но сохраняет положительный тренд.Логистические ограничения в пандемию и последующие препятствия российской внешней торговле показали, что мировой рынок зерна достаточно сбалансирован, и торговые цепочки не так легко нарушить.В настоящее время предпосылок для изменения структуры рынка, в том числе, за счет восполнения нехватки риса в Азии отечественным зерном нет. Конечно, наша доля на мировом рынке растет. Но это не следствие непогоды в других странах, а долгосрочный тренд, связанный с расширением производства у нас и его стагнацией в США и ЕС. Рынки пшеницы, основной российской экспортной культуры, и риса в принципе связаны, но ждать замещения одного зерна другим не стоит. Тем более, урожай риса в будущем сельскохозяйственном сезоне ожидается рекордным.Да и урожай пшеницы в сезоне 2024/2025 годов может быть лишь немногим ниже рекорда 2022/2023 годов, невзирая на заморозки в части российских регионов. Предполагается, что он будет выше любого урожая, полученного до этого. Для кукурузы – основного вида фуражного зерна также прогнозируется урожай, близкий к прошлогоднему рекорду. Потому предпосылок для продовольственного дефицита нет, хотя это пока лишь прогнозы мирового урожая.Резкий рост цен на зерновые в последний месяц связан с пересмотром прогноза производства от очень оптимистического варианта к умеренному. Большинство экспортеров столкнулись с неблагоприятными погодными условиями и непонятно, как они из этого выберутся. Подорожание заметно на фоне двухгодичного спада цен на пшеницу. Однако стоимость пшеницы и кукурузы на мировых рынках все еще остается ниже сопоставимого периода прошлого года.Эксперт: Денис Терновский, д.э.н., ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС
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Денис Терновский
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, зерно
Мнения аналитиков, зерно
08:00 31.05.2024
 
Голодный год: станет ли золотым российское зерно

Экономист Терновский: дефицита зерна в мире не ожидается, но цены на него растут

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Денис Терновский, д.э.н., ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС
Денис Терновский
Ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС
Все материалы
Мировую обеспеченность зерном определяют экономические факторы. С одной стороны, по мере роста доходов в развивающихся странах увеличивается спрос на пищевое и кормовое зерно. С другой – при текущем уровне цен у производителей нет сильных стимулов для роста производства. Традиционные поставщики просто не делают им интересных предложений.
Ключевые потребители пшеницы – Индия и Китай – в последние десятилетия активно развивают собственное производство, что оказывает влияние на баланс мирового рынка. Российское производство также значительно выросло, но у этого роста другая природа – расширение экспортных поставок.
В целом мировой рынок зерна и конкретно пшеницы устойчиво растет на протяжении десятилетий, сопровождаясь естественными колебаниями, в том числе из-за погодных условий, но сохраняет положительный тренд.
Логистические ограничения в пандемию и последующие препятствия российской внешней торговле показали, что мировой рынок зерна достаточно сбалансирован, и торговые цепочки не так легко нарушить.
В настоящее время предпосылок для изменения структуры рынка, в том числе, за счет восполнения нехватки риса в Азии отечественным зерном нет. Конечно, наша доля на мировом рынке растет. Но это не следствие непогоды в других странах, а долгосрочный тренд, связанный с расширением производства у нас и его стагнацией в США и ЕС. Рынки пшеницы, основной российской экспортной культуры, и риса в принципе связаны, но ждать замещения одного зерна другим не стоит. Тем более, урожай риса в будущем сельскохозяйственном сезоне ожидается рекордным.
Да и урожай пшеницы в сезоне 2024/2025 годов может быть лишь немногим ниже рекорда 2022/2023 годов, невзирая на заморозки в части российских регионов. Предполагается, что он будет выше любого урожая, полученного до этого. Для кукурузы – основного вида фуражного зерна также прогнозируется урожай, близкий к прошлогоднему рекорду. Потому предпосылок для продовольственного дефицита нет, хотя это пока лишь прогнозы мирового урожая.
Резкий рост цен на зерновые в последний месяц связан с пересмотром прогноза производства от очень оптимистического варианта к умеренному. Большинство экспортеров столкнулись с неблагоприятными погодными условиями и непонятно, как они из этого выберутся. Подорожание заметно на фоне двухгодичного спада цен на пшеницу. Однако стоимость пшеницы и кукурузы на мировых рынках все еще остается ниже сопоставимого периода прошлого года.
Эксперт: Денис Терновский, д.э.н., ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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