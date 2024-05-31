Голодный год: станет ли золотым российское зерно - 31.05.2024, ПРАЙМ
Голодный год: станет ли золотым российское зерно
Мировую обеспеченность зерном определяют экономические факторы. С одной стороны, по мере роста доходов в развивающихся странах увеличивается спрос на пищевое и... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T08:00+0300
2024-05-31T08:00+0300
2024-05-31T08:00+0300
мнения аналитиков
зерно
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Мировую обеспеченность зерном определяют экономические факторы. С одной стороны, по мере роста доходов в развивающихся странах увеличивается спрос на пищевое и кормовое зерно. С другой – при текущем уровне цен у производителей нет сильных стимулов для роста производства. Традиционные поставщики просто не делают им интересных предложений.Ключевые потребители пшеницы – Индия и Китай – в последние десятилетия активно развивают собственное производство, что оказывает влияние на баланс мирового рынка. Российское производство также значительно выросло, но у этого роста другая природа – расширение экспортных поставок.В целом мировой рынок зерна и конкретно пшеницы устойчиво растет на протяжении десятилетий, сопровождаясь естественными колебаниями, в том числе из-за погодных условий, но сохраняет положительный тренд.Логистические ограничения в пандемию и последующие препятствия российской внешней торговле показали, что мировой рынок зерна достаточно сбалансирован, и торговые цепочки не так легко нарушить.В настоящее время предпосылок для изменения структуры рынка, в том числе, за счет восполнения нехватки риса в Азии отечественным зерном нет. Конечно, наша доля на мировом рынке растет. Но это не следствие непогоды в других странах, а долгосрочный тренд, связанный с расширением производства у нас и его стагнацией в США и ЕС. Рынки пшеницы, основной российской экспортной культуры, и риса в принципе связаны, но ждать замещения одного зерна другим не стоит. Тем более, урожай риса в будущем сельскохозяйственном сезоне ожидается рекордным.Да и урожай пшеницы в сезоне 2024/2025 годов может быть лишь немногим ниже рекорда 2022/2023 годов, невзирая на заморозки в части российских регионов. Предполагается, что он будет выше любого урожая, полученного до этого. Для кукурузы – основного вида фуражного зерна также прогнозируется урожай, близкий к прошлогоднему рекорду. Потому предпосылок для продовольственного дефицита нет, хотя это пока лишь прогнозы мирового урожая.Резкий рост цен на зерновые в последний месяц связан с пересмотром прогноза производства от очень оптимистического варианта к умеренному. Большинство экспортеров столкнулись с неблагоприятными погодными условиями и непонятно, как они из этого выберутся. Подорожание заметно на фоне двухгодичного спада цен на пшеницу. Однако стоимость пшеницы и кукурузы на мировых рынках все еще остается ниже сопоставимого периода прошлого года.Эксперт: Денис Терновский, д.э.н., ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС
Мировую обеспеченность зерном определяют экономические факторы. С одной стороны, по мере роста доходов в развивающихся странах увеличивается спрос на пищевое и кормовое зерно. С другой – при текущем уровне цен у производителей нет сильных стимулов для роста производства. Традиционные поставщики просто не делают им интересных предложений.
Ключевые потребители пшеницы – Индия и Китай – в последние десятилетия активно развивают собственное производство, что оказывает влияние на баланс мирового рынка. Российское производство также значительно выросло, но у этого роста другая природа – расширение экспортных поставок.
В целом мировой рынок зерна и конкретно пшеницы устойчиво растет на протяжении десятилетий, сопровождаясь естественными колебаниями, в том числе из-за погодных условий, но сохраняет положительный тренд.
Логистические ограничения в пандемию и последующие препятствия российской внешней торговле показали, что мировой рынок зерна достаточно сбалансирован, и торговые цепочки не так легко нарушить.
В настоящее время предпосылок для изменения структуры рынка, в том числе, за счет восполнения нехватки риса в Азии отечественным зерном нет. Конечно, наша доля на мировом рынке растет. Но это не следствие непогоды в других странах, а долгосрочный тренд, связанный с расширением производства у нас и его стагнацией в США и ЕС. Рынки пшеницы, основной российской экспортной культуры, и риса в принципе связаны, но ждать замещения одного зерна другим не стоит. Тем более, урожай риса в будущем сельскохозяйственном сезоне ожидается рекордным.
Да и урожай пшеницы в сезоне 2024/2025 годов может быть лишь немногим ниже рекорда 2022/2023 годов, невзирая на заморозки в части российских регионов. Предполагается, что он будет выше любого урожая, полученного до этого. Для кукурузы – основного вида фуражного зерна также прогнозируется урожай, близкий к прошлогоднему рекорду. Потому предпосылок для продовольственного дефицита нет, хотя это пока лишь прогнозы мирового урожая.
Резкий рост цен на зерновые в последний месяц связан с пересмотром прогноза производства от очень оптимистического варианта к умеренному. Большинство экспортеров столкнулись с неблагоприятными погодными условиями и непонятно, как они из этого выберутся. Подорожание заметно на фоне двухгодичного спада цен на пшеницу. Однако стоимость пшеницы и кукурузы на мировых рынках все еще остается ниже сопоставимого периода прошлого года.
Эксперт: Денис Терновский, д.э.н., ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики ИПЭИ Президентской Академии РАНХиГС
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