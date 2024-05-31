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Патрушев назвал объем зерна, который РФ может экспортировать в этом сезоне - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Патрушев назвал объем зерна, который РФ может экспортировать в этом сезоне
Патрушев назвал объем зерна, который РФ может экспортировать в этом сезоне - 31.05.2024, ПРАЙМ
Патрушев назвал объем зерна, который РФ может экспортировать в этом сезоне
Россия в следующем сельхозсезоне, который продлится с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, сможет поставить на внешние рынки до 60 миллионов тонн зерна -... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:40+0300
2024-05-31T11:41+0300
зерно
россия
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия в следующем сельхозсезоне, который продлится с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, сможет поставить на внешние рынки до 60 миллионов тонн зерна - такой объем возможен, учитывая текущие планы на сбор урожая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии Всероссийского зернового форума."Тот объем, который мы на сегодняшний день прогнозируем, мы его будем достигать, но это будет достаточно непросто, прошу это учитывать в вашей деятельности. При этом тот объем, который мы планируем собрать с учетом переходящих остатков, позволит нам и в новом сезоне поставить на внешние рынки до 60 миллионов тонн зерна", - сказал Патрушев.Он добавил, что Россия в текущем сельхозсезоне (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) все еще намерена экспортировать до 70 миллионов тонн зерновых, в том числе порядка 53 миллионов тонн пшеницы.Планы по экспорту 70 миллионов тонн зерновых Патрушев уже озвучивал в феврале на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, власти пока сохраняют прогноз по экспорту, несмотря на сложные погодные условия в России и возвратные заморозки в начале мая.Патрушев отметил, что Россия уже зарекомендовала себя надежным экспортным партнером и не снижает, а даже наращивает свой экспорт. "Каждая четвертая партия пшеницы на глобальном рынке - российского происхождения", - пояснил он.При этом вице-премьер подчеркнул, что власти уделяют приоритетное внимание прежде всего потребностям внутреннего рынка. Он также отметил, что власти сохраняют прогноз по сбору зерна в РФ в этом году, несмотря на тяжелые условия.Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн, а в сезоне 2023-2024 оценивались ранее Минсельхозом в 65 миллионов тонн по зерну. Сбор зерна Минсельхоз прогнозирует на уровне 132 миллионов тонн, министр сельского хозяйства Оксана Лут заявляла в конце мая, что ведомство не планирует пересматривать этот прогноз.
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зерно, россия, дмитрий патрушев
зерно, РОССИЯ, Дмитрий Патрушев
11:40 31.05.2024 (обновлено: 11:41 31.05.2024)
 
Патрушев назвал объем зерна, который РФ может экспортировать в этом сезоне

Патрушев: Россия в сельхозсезоне 2024-2025 сможет экспортировать до 60 млн тонн зерна

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россия в следующем сельхозсезоне, который продлится с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года, сможет поставить на внешние рынки до 60 миллионов тонн зерна - такой объем возможен, учитывая текущие планы на сбор урожая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии Всероссийского зернового форума.
"Тот объем, который мы на сегодняшний день прогнозируем, мы его будем достигать, но это будет достаточно непросто, прошу это учитывать в вашей деятельности. При этом тот объем, который мы планируем собрать с учетом переходящих остатков, позволит нам и в новом сезоне поставить на внешние рынки до 60 миллионов тонн зерна", - сказал Патрушев.
Он добавил, что Россия в текущем сельхозсезоне (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) все еще намерена экспортировать до 70 миллионов тонн зерновых, в том числе порядка 53 миллионов тонн пшеницы.
Планы по экспорту 70 миллионов тонн зерновых Патрушев уже озвучивал в феврале на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, власти пока сохраняют прогноз по экспорту, несмотря на сложные погодные условия в России и возвратные заморозки в начале мая.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
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Патрушев отметил, что Россия уже зарекомендовала себя надежным экспортным партнером и не снижает, а даже наращивает свой экспорт. "Каждая четвертая партия пшеницы на глобальном рынке - российского происхождения", - пояснил он.
При этом вице-премьер подчеркнул, что власти уделяют приоритетное внимание прежде всего потребностям внутреннего рынка. Он также отметил, что власти сохраняют прогноз по сбору зерна в РФ в этом году, несмотря на тяжелые условия.
Поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы - около 47 миллионов тонн, а в сезоне 2023-2024 оценивались ранее Минсельхозом в 65 миллионов тонн по зерну. Сбор зерна Минсельхоз прогнозирует на уровне 132 миллионов тонн, министр сельского хозяйства Оксана Лут заявляла в конце мая, что ведомство не планирует пересматривать этот прогноз.
 
зерноРОССИЯДмитрий Патрушев
 
 
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