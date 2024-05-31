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Патрушев: цены для расчета пошлин на экспорт зерна повысят на тысячу рублей

Патрушев: цены для расчета пошлин на экспорт зерна повысят на тысячу рублей - 31.05.2024, ПРАЙМ

Патрушев: цены для расчета пошлин на экспорт зерна повысят на тысячу рублей

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о корректировке расчета пошлины на экспорт зерна из РФ, базовые | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:39+0300

2024-05-31T12:39+0300

2024-05-31T12:39+0300

зерно

пошлина на экспорт пшеницы

дмитрий патрушев

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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о корректировке расчета пошлины на экспорт зерна из РФ, базовые цены будут увеличены на 1 тысячу рублей по всем видам зерновых, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме."На этой неделе правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение об очередной корректировке расчета пошлин. Базовые экспортные цены, применяемые при расчете, будут увеличены на тысячу рублей по всем видам зерновых", - сказал он.С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляет 17 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 15 875 рублей за тонну. При этом ранее Минсельхоз предложил в рамках корректировки пошлины перед новым сельхозсезоном 2024-2025 (стартует 1 июля) повысить базовую цену на пшеницу на 1 тысячу рублей, до 18 тысяч рублей за тонну.В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

https://1prime.ru/20240531/zerno-848611480.html

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зерно, пошлина на экспорт пшеницы, дмитрий патрушев