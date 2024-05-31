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Патрушев: цены для расчета пошлин на экспорт зерна повысят на тысячу рублей - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Патрушев: цены для расчета пошлин на экспорт зерна повысят на тысячу рублей
Патрушев: цены для расчета пошлин на экспорт зерна повысят на тысячу рублей - 31.05.2024, ПРАЙМ
Патрушев: цены для расчета пошлин на экспорт зерна повысят на тысячу рублей
Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о корректировке расчета пошлины на экспорт зерна из РФ, базовые | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:39+0300
2024-05-31T12:39+0300
зерно
пошлина на экспорт пшеницы
дмитрий патрушев
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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о корректировке расчета пошлины на экспорт зерна из РФ, базовые цены будут увеличены на 1 тысячу рублей по всем видам зерновых, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме."На этой неделе правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение об очередной корректировке расчета пошлин. Базовые экспортные цены, применяемые при расчете, будут увеличены на тысячу рублей по всем видам зерновых", - сказал он.С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляет 17 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 15 875 рублей за тонну. При этом ранее Минсельхоз предложил в рамках корректировки пошлины перед новым сельхозсезоном 2024-2025 (стартует 1 июля) повысить базовую цену на пшеницу на 1 тысячу рублей, до 18 тысяч рублей за тонну.В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
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зерно, пошлина на экспорт пшеницы, дмитрий патрушев
зерно, пошлина на экспорт пшеницы, Дмитрий Патрушев
12:39 31.05.2024
 
Патрушев: цены для расчета пошлин на экспорт зерна повысят на тысячу рублей

Патрушев: базовые цены для расчета пошлин на экспорт зерна будут повышены на тысячу рублей

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение о корректировке расчета пошлины на экспорт зерна из РФ, базовые цены будут увеличены на 1 тысячу рублей по всем видам зерновых, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме.
"На этой неделе правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию приняла решение об очередной корректировке расчета пошлин. Базовые экспортные цены, применяемые при расчете, будут увеличены на тысячу рублей по всем видам зерновых", - сказал он.
С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу составляет 17 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 15 875 рублей за тонну. При этом ранее Минсельхоз предложил в рамках корректировки пошлины перед новым сельхозсезоном 2024-2025 (стартует 1 июля) повысить базовую цену на пшеницу на 1 тысячу рублей, до 18 тысяч рублей за тонну.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
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08:00
 
зернопошлина на экспорт пшеницыДмитрий Патрушев
 
 
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