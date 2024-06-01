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Между Москвой и Петербургом стартовали авиарейсы "Аэрофлот Шаттл" - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Между Москвой и Петербургом стартовали авиарейсы "Аэрофлот Шаттл"
Между Москвой и Петербургом стартовали авиарейсы "Аэрофлот Шаттл" - 01.06.2024, ПРАЙМ
Между Москвой и Петербургом стартовали авиарейсы "Аэрофлот Шаттл"
Группа "Аэрофлот" с 1 июня запустила авиарейсы с ускоренной регистрацией между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут, говорится в... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T21:35+0300
2024-06-01T21:35+0300
экономика
россия
москва
санкт-петербург
авиарейсы
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" с 1 июня запустила авиарейсы с ускоренной регистрацией между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут, говорится в сообщении пресс-службы компании.Сообщается, что "Аэрофлот" и "Россия" будут выполнять до 72 рейсов по маршруту в сутки. В пиковые часы интервалы составят 15 минут.Пассажиры, зарегистрированные онлайн, проходят сразу в зону предполетного досмотра, где будут в приоритетной очереди. Гейт вылета — один из ближайших. Регистрация на рейсы с ускоренным механизмом обслуживания завершается за 30 минут до вылета. Этого времени достаточно, чтобы пройти все досмотры и вылететь в пункт назначения.Программа полётов была запущена совместно с аэропортами Шереметьево, Внуково и Пулково. Первые рейсы состоялись 1 июня.
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россия, москва, санкт-петербург, авиарейсы
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, авиарейсы
21:35 01.06.2024
 
Между Москвой и Петербургом стартовали авиарейсы "Аэрофлот Шаттл"

"Аэрофлот" запустил рейсы с ускоренной регистрацией между Петербургом и Москвой

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" с 1 июня запустила авиарейсы с ускоренной регистрацией между Москвой и Санкт-Петербургом с интервалом рейсов 15-30 минут, говорится в сообщении пресс-службы компании.
Сообщается, что "Аэрофлот" и "Россия" будут выполнять до 72 рейсов по маршруту в сутки. В пиковые часы интервалы составят 15 минут.
Пассажиры, зарегистрированные онлайн, проходят сразу в зону предполетного досмотра, где будут в приоритетной очереди. Гейт вылета — один из ближайших. Регистрация на рейсы с ускоренным механизмом обслуживания завершается за 30 минут до вылета. Этого времени достаточно, чтобы пройти все досмотры и вылететь в пункт назначения.
Программа полётов была запущена совместно с аэропортами Шереметьево, Внуково и Пулково. Первые рейсы состоялись 1 июня.
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