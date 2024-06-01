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Пять болезней, которых не существует: медики что-то знают

Пять болезней, которых не существует: медики что-то знают - 01.06.2024, ПРАЙМ

Пять болезней, которых не существует: медики что-то знают

Иногда у пациента диагностируют заболевания, которых не существует, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, заместитель главного врача медицинского центра... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T03:30+0300

2024-06-01T03:30+0300

2024-06-01T03:30+0300

врач

заболевание

эксклюзив

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Иногда у пациента диагностируют заболевания, которых не существует, рассказала агентству "Прайм" врач-терапевт, заместитель главного врача медицинского центра "Будь Здоров" Анна Жукова. По ее словам, список заболеваний, которые доказательная медицина просто отвергает или ставит под большое сомнение достаточно обширен.1. Вегетососудистая дистония (ВСД). Лидерство среди диагнозов, установленных по принципу "ничего не ясно, нет времени разбираться, но поставить что-то нужно и лечить тоже" по праву можно отдать именно ВСД. Несмотря на то, что такого диагноза нет в Международной классификации болезней (МКБ-10), некоторые врачи продолжают его упорно ставить, если пациент, особенно ребенок или подросток обращается с жалобами на слабость, головокружение, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение, головную боль, повышенную потливость.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"На самом деле за такими жалобами могут маскироваться серьезные заболевания, которые требуют правильного подхода в диагностике и лечении", - предупреждает Жукова. Многие симптомы, которые обобщают диагнозом ВСД, могут иметь место при патологиях сердечно-сосудистой, эндокринной, центральной и периферической систем, заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Их несвоевременное лечение может привести к тяжелым последствиям для здоровья и жизни человека.2. Дисбактериоз – именно этот "диагноз" чаще всего звучит, когда речь идет о нарушении функции желудочно-кишечного тракта. Чаще в числе симптомов называют запор, диарею "без причины", боли в животе, вздутие. Однако это не отдельное заболевание, а нарушение баланса микрофлоры кишечника под действием тех или иных временных факторов. Настоящая причина такого состояния, как поясняет терапевт, может заключаться в конкретной патологии ЖКТ. И лечить надо ее, а не просто пить пробиотики или соблюдать диету.3. Болит спина или поясница. Большинству пациентов без должной диагностики и тщательного подхода устанавливают диагноз – остеохондроз. Такой подход приводит к неверной тактике ведения и лечения пациента, отсроченным оперативным вмешательствам, снижению качества жизни и разным осложнениям."Указанные симптомы могут быть следствием дегенеративно-дистрофических и возрастных изменений в костно-мышечной системе и хрящевой ткани межпозвонковых дисков, и на самом деле быть проявлением дорсопатии со сдавлением невральных структур, дорсалгией или фибромиалгией", - считает специалист. Остеохондроз – официально существующее в МКБ-10 заболевание, но установить его возможно только после тщательного обследования. Речь идет прежде всего о ювенильном остеохондрозе, который диагностируют у детей и подростков. Это заболевание связано с нарушением нормального роста и развития костей на фоне быстрого роста.Если взрослому человеку ставят диагноз "остеохондроз", вероятно, причина в других состояниях и имеют место другие причины, которые требуют консультации врача – невролога, нейрохирурга, хирурга, ревматолога, терапевта, а также качественной качественной и точной диагностики (МРТ, КТ, рентген) и разных подходов в лечении.4. Песок в почках или микронефролитиаз. Такая запись в медицинской карте пациента может появиться по результатам рентгена или ультразвуковой диагностики. Зачастую это состояние может не вызывать дискомфорта и не иметь симптомов. Но чаще всего это начальная стадия мочекаменной болезни, поясняет терапевт. Чтобы предотвратить дальнейшее развитие заболевания, необходимо в первую очередь пройти консультацию врача-уролога и следовать его советам по питьевому режиму и диете.5. Авитаминоз. По сути это состояние организма, связанное с гиповитаминозом - дефицитом тех или иных микро- и макроэлементов, которое может быть обусловлено другими серьезными соматическими патологиями, а не только факторами среды обитания или сезонностью. Оно требует тщательного подхода к диагностике и лечению.Симптомы дефицита микро- и макроэлементов могут протекать под различными масками и сопровождаться слабостью, повышенной утомляемостью, сонливостью, апатией, мышечной слабостью и подергиванием, ухудшением состояния кожи и волос, развитием неврологической симптоматики и т.д. Важно избегать самолечения и назначения витаминных комплексов без полноценного обследования. Это чревато усугублением состояния и ухудшением самочувствия."Если вы столкнулись с установлением "несуществующего" заболевания – получите второе мнение у высококвалифицированного специалиста. Ведь от правильности диагностики зависит ваша жизнь, здоровье и долголетие в будущем", - заключила Жукова.

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врач, заболевание, эксклюзив