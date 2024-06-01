https://1prime.ru/20240601/dollar-848735561.html

Посол РФ назвал доллар финансовым оружием Запада

Посол РФ назвал доллар финансовым оружием Запада - 01.06.2024, ПРАЙМ

Посол РФ назвал доллар финансовым оружием Запада

Коллективный запад превратил доллар в финансовое оружие и перестал соблюдать свои обязательства в отношении мировой экономики, считает посол РФ в Парагвае... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T19:47+0300

2024-06-01T19:47+0300

2024-06-01T19:47+0300

политика

брикс

доллар

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июн — ПРАЙМ. Коллективный запад превратил доллар в финансовое оружие и перестал соблюдать свои обязательства в отношении мировой экономики, считает посол РФ в Парагвае Александр Писарев. "Доллар фактически превращен в финансовое оружие, против десятков стран мира, включая Парагвай, предприняты тысячи санкций, что является грубейшим нарушением норм ВТО, работа которого парализована уже не первый год", — сказал посол в интервью парагвайскому телеканалу А24. Он отметил, что перед БРИКС стоит задача обеспечить устойчивое развитие стран-членов организации в условиях западного давления."Странам БРИКС необходимо создавать собственные механизмы взаимодействия и обеспечивать защиту этих механизмов от влияния извне", — подчеркнул Писарев. По его словам, объединение БРИКС создавалось, чтобы сыграть ведущую роль в подготовке стран-членов к новому многополярному мировому порядку, который уже фактически сформировался.

https://1prime.ru/20240524/briks-848478746.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

брикс, доллар, запад