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Посол РФ назвал доллар финансовым оружием Запада
Посол РФ назвал доллар финансовым оружием Запада - 01.06.2024, ПРАЙМ
Посол РФ назвал доллар финансовым оружием Запада
Коллективный запад превратил доллар в финансовое оружие и перестал соблюдать свои обязательства в отношении мировой экономики, считает посол РФ в Парагвае... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T19:47+0300
2024-06-01T19:47+0300
2024-06-01T19:47+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июн — ПРАЙМ. Коллективный запад превратил доллар в финансовое оружие и перестал соблюдать свои обязательства в отношении мировой экономики, считает посол РФ в Парагвае Александр Писарев. "Доллар фактически превращен в финансовое оружие, против десятков стран мира, включая Парагвай, предприняты тысячи санкций, что является грубейшим нарушением норм ВТО, работа которого парализована уже не первый год", — сказал посол в интервью парагвайскому телеканалу А24. Он отметил, что перед БРИКС стоит задача обеспечить устойчивое развитие стран-членов организации в условиях западного давления."Странам БРИКС необходимо создавать собственные механизмы взаимодействия и обеспечивать защиту этих механизмов от влияния извне", — подчеркнул Писарев. По его словам, объединение БРИКС создавалось, чтобы сыграть ведущую роль в подготовке стран-членов к новому многополярному мировому порядку, который уже фактически сформировался.
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брикс, доллар, запад
Политика, БРИКС, доллар, ЗАПАД
Посол РФ назвал доллар финансовым оружием Запада
Посол Писарев: коллективный запад превратил доллар в финансовое оружие
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 июн — ПРАЙМ. Коллективный запад превратил доллар в финансовое оружие и перестал соблюдать свои обязательства в отношении мировой экономики, считает посол РФ в Парагвае Александр Писарев.
"Доллар фактически превращен в финансовое оружие, против десятков стран мира, включая Парагвай, предприняты тысячи санкций, что является грубейшим нарушением норм ВТО, работа которого парализована уже не первый год", — сказал посол в интервью парагвайскому телеканалу А24.
Он отметил, что перед БРИКС стоит задача обеспечить устойчивое развитие стран-членов организации в условиях западного давления.
"Странам БРИКС необходимо создавать собственные механизмы взаимодействия и обеспечивать защиту этих механизмов от влияния извне", — подчеркнул Писарев.
По его словам, объединение БРИКС создавалось, чтобы сыграть ведущую роль в подготовке стран-членов к новому многополярному мировому порядку, который уже фактически сформировался.
Создание единой валюты БРИКС не обсуждается, заявили в экспертном совете