https://1prime.ru/20240601/ege-848729777.html
В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента
В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента - 01.06.2024, ПРАЙМ
В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента
Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские ВУЗы, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T09:46+0300
2024-06-01T09:46+0300
2024-06-01T09:46+0300
россия
минобрнауки
егэ
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/76/841157602_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_0b746851922545d700427b2ea7e00c7d.jpg
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские ВУЗы, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. Более того, в ведомстве подчеркнули, что главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов.Согласно данным министерства, благодаря системам межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи экзамена в кратчайшие сроки попадут к приемным комиссиям университетов. В рамках приемной кампании 2024 года подача документов в университеты осуществляется абитуриентами не ранее 20 июня и не позднее 25 июля. Пересдать ЕГЭ по одному предмету выпускники школ смогут 4 и 5 июля, то есть до окончания приёма документов в вузы.
https://1prime.ru/20240401/putin-846924941.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84115/76/841157602_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_4435fb4f68b47225be48b77d5051ddc8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минобрнауки, егэ
В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента
Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не влияет на рейтинг абитуриента при поступлении
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские ВУЗы, рассказали РИА Новости в Минобрнауки.
Более того, в ведомстве подчеркнули, что главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов.
Согласно данным министерства, благодаря системам межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи экзамена в кратчайшие сроки попадут к приемным комиссиям университетов.
В рамках приемной кампании 2024 года подача документов в университеты осуществляется абитуриентами не ранее 20 июня и не позднее 25 июля. Пересдать ЕГЭ по одному предмету выпускники школ смогут 4 и 5 июля, то есть до окончания приёма документов в вузы.
Путин поручил предусмотреть возможность пересдачи ЕГЭ по одному предмету