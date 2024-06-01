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В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента

В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента - 01.06.2024, ПРАЙМ

В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента

Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские ВУЗы, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T09:46+0300

2024-06-01T09:46+0300

2024-06-01T09:46+0300

россия

минобрнауки

егэ

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские ВУЗы, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. Более того, в ведомстве подчеркнули, что главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов.Согласно данным министерства, благодаря системам межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи экзамена в кратчайшие сроки попадут к приемным комиссиям университетов. В рамках приемной кампании 2024 года подача документов в университеты осуществляется абитуриентами не ранее 20 июня и не позднее 25 июля. Пересдать ЕГЭ по одному предмету выпускники школ смогут 4 и 5 июля, то есть до окончания приёма документов в вузы.

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россия, минобрнауки, егэ