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В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента - 01.06.2024, ПРАЙМ
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В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента
В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента - 01.06.2024, ПРАЙМ
В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента
Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские ВУЗы, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T09:46+0300
2024-06-01T09:46+0300
россия
минобрнауки
егэ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские ВУЗы, рассказали РИА Новости в Минобрнауки. Более того, в ведомстве подчеркнули, что главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов.Согласно данным министерства, благодаря системам межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи экзамена в кратчайшие сроки попадут к приемным комиссиям университетов. В рамках приемной кампании 2024 года подача документов в университеты осуществляется абитуриентами не ранее 20 июня и не позднее 25 июля. Пересдать ЕГЭ по одному предмету выпускники школ смогут 4 и 5 июля, то есть до окончания приёма документов в вузы.
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россия, минобрнауки, егэ
РОССИЯ, Минобрнауки, ЕГЭ
09:46 01.06.2024
 
В Минобрнауки рассказали о влиянии пересдачи ЕГЭ на рейтинг абитуриента

Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не влияет на рейтинг абитуриента при поступлении

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНоутбук
Ноутбук - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Пересдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в российские ВУЗы, рассказали РИА Новости в Минобрнауки.
Более того, в ведомстве подчеркнули, что главным критерием ранжирования в конкурсных списках остается сумма конкурсных баллов.
Согласно данным министерства, благодаря системам межведомственного обмена информацией сведения о результатах пересдачи экзамена в кратчайшие сроки попадут к приемным комиссиям университетов.
В рамках приемной кампании 2024 года подача документов в университеты осуществляется абитуриентами не ранее 20 июня и не позднее 25 июля. Пересдать ЕГЭ по одному предмету выпускники школ смогут 4 и 5 июля, то есть до окончания приёма документов в вузы.
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