https://1prime.ru/20240601/evropa-848729517.html

У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель

У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель - 01.06.2024, ПРАЙМ

У ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил Боррель

У Евросоюза нет доказательств того, что Китай поставляет оружеи в Россию, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T09:37+0300

2024-06-01T09:37+0300

2024-06-01T09:37+0300

вооружения

россия

китай

сша

европа

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. У Евросоюза нет доказательств того, что Китай поставляет оружеи в Россию, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель."Китай обязался не поставлять оружие (России), и у нас нет доказательств того, что это происходит", - заявил Боррель на саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, трансляцию вел Международный институт стратегических исследований. Ранее минитр обороны Британии Грант Шаппс рассказал, что у Лондона и Вашингтона якобы есть "доказательства" того, что Китай поставляет или намерен начать поставлять России вооружение, которое та будет использовать в конфликте на Украине.В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял на слушаниях в конгрессе, что США не имеют данных о том, что Китай поставлял оружие России для использования на Украине, как это, по его словам, делают Северная Корея и Иран, но обвинил Пекин в поддержке оборонно-промышленного сектора России.

https://1prime.ru/20240531/nato-848715820.html

китай

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россия, китай, сша, европа