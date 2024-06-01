https://1prime.ru/20240601/finlyandiya-848734973.html

Власти Финляндии хотят пересмотреть морскую границу с Россией, пишут СМИ

Власти Финляндии хотят пересмотреть морскую границу с Россией, пишут СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ

Власти Финляндии хотят пересмотреть морскую границу с Россией, пишут СМИ

МИД Финляндии намерен пересмотреть морские границы с РФ, сообщил портал ERR. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T18:11+0300

2024-06-01T18:11+0300

2024-06-01T18:11+0300

политика

финляндия

граница

российско-финская граница

пересмотр

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. МИД Финляндии намерен пересмотреть морские границы с РФ, сообщил портал ERR.Государственная российско-финская граница в Балтийском море составляет 12 морских миль (примерно 22 км), однако экономическая зона Финляндии находится за пределами территориальных вод, и ее внешняя граница устанавливается совместно с другими государствами.Власти Финляндии намерены установить контроль над морской границей и точками, от которых отмеряется ширина территориальных вод страны. Сейчас таких точек 54."МИД Финляндии решит, нужны ли государству новые точки. Затем проведут исследование, где будет проходить внешняя граница территориальных вод", — передает сообщение портал.В последний раз Хельсинки пересматривал границы территориальных вод в Балтийском море в 1995 году. В 2017 году также был согласован с Россией маршрут морской границы. В прошлом году Финское агентство транспорта и связи установило необходимые базовые точки, которые предстоит исследовать.

https://1prime.ru/20240530/finlyandiya-848688567.html

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финляндия, граница, российско-финская граница, пересмотр