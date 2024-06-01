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Власти Финляндии хотят пересмотреть морскую границу с Россией, пишут СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Власти Финляндии хотят пересмотреть морскую границу с Россией, пишут СМИ
Власти Финляндии хотят пересмотреть морскую границу с Россией, пишут СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ
Власти Финляндии хотят пересмотреть морскую границу с Россией, пишут СМИ
МИД Финляндии намерен пересмотреть морские границы с РФ, сообщил портал ERR. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T18:11+0300
2024-06-01T18:11+0300
политика
финляндия
граница
российско-финская граница
пересмотр
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. МИД Финляндии намерен пересмотреть морские границы с РФ, сообщил портал ERR.Государственная российско-финская граница в Балтийском море составляет 12 морских миль (примерно 22 км), однако экономическая зона Финляндии находится за пределами территориальных вод, и ее внешняя граница устанавливается совместно с другими государствами.Власти Финляндии намерены установить контроль над морской границей и точками, от которых отмеряется ширина территориальных вод страны. Сейчас таких точек 54."МИД Финляндии решит, нужны ли государству новые точки. Затем проведут исследование, где будет проходить внешняя граница территориальных вод", — передает сообщение портал.В последний раз Хельсинки пересматривал границы территориальных вод в Балтийском море в 1995 году. В 2017 году также был согласован с Россией маршрут морской границы. В прошлом году Финское агентство транспорта и связи установило необходимые базовые точки, которые предстоит исследовать.
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финляндия, граница, российско-финская граница, пересмотр
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, граница, российско-финская граница, Пересмотр
18:11 01.06.2024
 
Власти Финляндии хотят пересмотреть морскую границу с Россией, пишут СМИ

ERR: МИД Финляндии хочет пересмотреть морскую границу с Россией

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. МИД Финляндии намерен пересмотреть морские границы с РФ, сообщил портал ERR.
Государственная российско-финская граница в Балтийском море составляет 12 морских миль (примерно 22 км), однако экономическая зона Финляндии находится за пределами территориальных вод, и ее внешняя граница устанавливается совместно с другими государствами.
Власти Финляндии намерены установить контроль над морской границей и точками, от которых отмеряется ширина территориальных вод страны. Сейчас таких точек 54.
"МИД Финляндии решит, нужны ли государству новые точки. Затем проведут исследование, где будет проходить внешняя граница территориальных вод", — передает сообщение портал.
В последний раз Хельсинки пересматривал границы территориальных вод в Балтийском море в 1995 году. В 2017 году также был согласован с Россией маршрут морской границы. В прошлом году Финское агентство транспорта и связи установило необходимые базовые точки, которые предстоит исследовать.
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