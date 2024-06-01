https://1prime.ru/20240601/germaniya-848731928.html
В Германии предложили дерзкий план из-за России
В Германии предложили дерзкий план из-за России - 01.06.2024, ПРАЙМ
В Германии предложили дерзкий план из-за России
"Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность", — отметила депутат бундестага. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T12:23+0300
2024-06-01T12:23+0300
2024-06-01T12:23+0300
россия
германия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82582/48/825824864_91:0:2784:1515_1920x0_80_0_0_b641285c1deb796d6a06499505738916.jpg
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. На фоне нарастающей "российской угрозы" немецким властям нужно зарегистрировать порядка 900 тысяч резервистов, подчеркнула глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, чьи слова привело издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность", — отметила депутат бундестага.Кроме того она сообщила, что российские власти "готовят свой народ к войне и настраивает его против Запада". По словам Штрак-Циммерман, бундесвер (минобороны Германии) уже несколько десятилетий вообще не собирает данные о военных, которые ушли с активной службы.Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается вступать в военное противостояние с НАТО, в том числе нападать на Польшу, Прибалтику и другие граничащие с ней страны.
https://1prime.ru/20240531/nato-848713093.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82582/48/825824864_427:0:2447:1515_1920x0_80_0_0_6c638b137f31ae4b7bc560e52f23d732.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, нато
В Германии предложили дерзкий план из-за России
Депутат бундестага предложила зарегистрировать около 900 тысяч резервистов
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ.
На фоне нарастающей "российской угрозы" немецким властям нужно зарегистрировать порядка 900 тысяч резервистов, подчеркнула глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, чьи слова привело издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность", — отметила депутат бундестага.
Кроме того она сообщила, что российские власти "готовят свой народ к войне и настраивает его против Запада". По словам Штрак-Циммерман, бундесвер (минобороны Германии) уже несколько десятилетий вообще не собирает данные о военных, которые ушли с активной службы.
Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается вступать в военное противостояние с НАТО, в том числе нападать на Польшу, Прибалтику и другие граничащие с ней страны.
В НАТО не договорились об усилении роли альянса в координации помощи Киеву