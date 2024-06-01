https://1prime.ru/20240601/germaniya-848731928.html

В Германии предложили дерзкий план из-за России

В Германии предложили дерзкий план из-за России - 01.06.2024, ПРАЙМ

В Германии предложили дерзкий план из-за России

"Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность", — отметила депутат бундестага. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T12:23+0300

2024-06-01T12:23+0300

2024-06-01T12:23+0300

россия

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нато

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. На фоне нарастающей "российской угрозы" немецким властям нужно зарегистрировать порядка 900 тысяч резервистов, подчеркнула глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, чьи слова привело издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы должны как можно скорее обрести обороноспособность", — отметила депутат бундестага.Кроме того она сообщила, что российские власти "готовят свой народ к войне и настраивает его против Запада". По словам Штрак-Циммерман, бундесвер (минобороны Германии) уже несколько десятилетий вообще не собирает данные о военных, которые ушли с активной службы.Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается вступать в военное противостояние с НАТО, в том числе нападать на Польшу, Прибалтику и другие граничащие с ней страны.

https://1prime.ru/20240531/nato-848713093.html

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россия, германия, нато