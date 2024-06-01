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Такер Карлсон допустил прекращение существования Украины через 50 лет

Такер Карлсон допустил прекращение существования Украины через 50 лет - 01.06.2024, ПРАЙМ

Такер Карлсон допустил прекращение существования Украины через 50 лет

Американский журналист Такер Карлсон полагает, что Украина может в ближайшие полвека перестать существовать, а США, как никто другой, предали Киев. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T07:58+0300

2024-06-01T07:58+0300

2024-06-01T07:58+0300

сша

украина

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон полагает, что Украина может в ближайшие полвека перестать существовать, а США, как никто другой, предали Киев. Соответствующее мнение Карлсон высказал в беседе с Дональдом Трампом-младшим."Они уже распродают землю на Украине иностранным инвесторам, наводнят Украину мигрантами из третьего мира, и Украина перестанет существовать. Через 50 лет не будет такой нации, как Украина", - подчеркнул журналист. Карлсон указал на то, что "ни одна страна не предала Украину так", как это сделали Соединенные Штаты.

https://1prime.ru/20240430/intervyu-847812725.html

сша

украина

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сша, украина