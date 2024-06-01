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В Госдуме предложили признать деятельность Фонда Клуни нежелательной
В Госдуме предложили признать деятельность Фонда Клуни нежелательной - 01.06.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предложили признать деятельность Фонда Клуни нежелательной
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания деятельности... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T11:45+0300
2024-06-01T11:45+0300
2024-06-01T11:45+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания деятельности американского Фонда Клуни нежелательной в РФ, сообщил председатель комиссии Василий Пискарёв. По его словам, Фонд Клуни "объявил охоту" на российских журналистов, пытаясь выписать ордера на арест в Международном уголовном суде и Европоле. "Что касается подлых действий американской НПО в отношении наших журналистов, то они не останутся без ответа. Рассмотрим возможность признания деятельности данной организации и ее последователей нежелательной в России", - отметил парламентарий.По его словам, в российской законодательстве предусмотрены механизмы противодействия незаконным санкциям против журналистов и СМИ, и они могут быть задействованы в качестве ответных мер.Упоминая готовящиеся по инициативе Вашингтона репрессии против российских журналистов, Пискарёв отметил, что поджигателей войны нужно искать не в московских редакциях, а за океаном. "В Вашингтоне недовольны возросшим влиянием российских СМИ, которые давно заблокированы и обложены санкциями США и их союзниками по НАТО, но всё же как-то умудряются распространять по миру отличную от американской точку зрения... В чём же обвиняют наших журналистов? Ни много ни мало, а в пропаганде войны", - подчеркнул он.Пискарёв отметил, что именно Вашингтон накачивает киевский режим дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы городов России. "А звучащие при этом призывы к миру демонстрируют верх цинизма и заметание следов, которые упорно ведут в Белый Дом. Именно оттуда сегодня исходит угроза миру, а не из Москвы", - указал он. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что стремление со стороны фонда Клуни добиться ордеров на арест российских журналистов является травлей по политическим мотивам и "судебным сафари".
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госдума, сша
В Госдуме предложили признать деятельность Фонда Клуни нежелательной
Комиссия Госдумы предлагает признать деятельность Фонда Клуни нежелательной в России
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассмотрит возможность признания деятельности американского Фонда Клуни нежелательной в РФ, сообщил председатель комиссии Василий Пискарёв.
По его словам, Фонд Клуни "объявил охоту" на российских журналистов, пытаясь выписать ордера на арест в Международном уголовном суде и Европоле.
"Что касается подлых действий американской НПО в отношении наших журналистов, то они не останутся без ответа. Рассмотрим возможность признания деятельности данной организации и ее последователей нежелательной в России", - отметил парламентарий.
СМИ: в Киеве и Европе просят США позволить бить по всей территории России
По его словам, в российской законодательстве предусмотрены механизмы противодействия незаконным санкциям против журналистов и СМИ, и они могут быть задействованы в качестве ответных мер.
Упоминая готовящиеся по инициативе Вашингтона репрессии против российских журналистов, Пискарёв отметил, что поджигателей войны нужно искать не в московских редакциях, а за океаном.
"В Вашингтоне недовольны возросшим влиянием российских СМИ, которые давно заблокированы и обложены санкциями США и их союзниками по НАТО, но всё же как-то умудряются распространять по миру отличную от американской точку зрения... В чём же обвиняют наших журналистов? Ни много ни мало, а в пропаганде войны", - подчеркнул он.
Пискарёв отметил, что именно Вашингтон накачивает киевский режим дальнобойным и высокоточным оружием, поощряя обстрелы городов России.
"А звучащие при этом призывы к миру демонстрируют верх цинизма и заметание следов, которые упорно ведут в Белый Дом. Именно оттуда сегодня исходит угроза миру, а не из Москвы", - указал он.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что стремление со стороны фонда Клуни добиться ордеров на арест российских журналистов является травлей по политическим мотивам и "судебным сафари".