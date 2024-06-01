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Ритейлеры зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры из-за грядущей жары - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Ритейлеры зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры из-за грядущей жары
Ритейлеры зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры из-за грядущей жары - 01.06.2024, ПРАЙМ
Ритейлеры зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры из-за грядущей жары
В России на фоне ожидаемой жары отмечается всплеск спроса на кондиционеры, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T06:16+0300
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кондиционер
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В России на фоне ожидаемой жары отмечается всплеск спроса на кондиционеры, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости о том, что в Центральную Россию, на север европейской части страны и в Якутию придет жара до плюс 30 градусов. "Мы отмечаем значительный рост продаж кондиционеров и сплит-систем. Например, на текущей неделе продажи кондиционеров в сети "М.Видео-Эльдорадо" выросли на 20% по сравнению с предыдущей. Продажи сплит-систем в целом на рынке России в апреле и мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 63% – это связано в первую очередь с ранним приходом тепла", - рассказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". Там отметили, что недельными лидерами по росту спроса являются Москва и Московская область (+86%). По данным сети "Ситилинк", по итогам апреля-мая 2024 года продажи кондиционеров показали прирост на 30% в сравнении с прошлым годом, за последние две недели наблюдается рост заказов на мобильные кондиционеры и сплит-системы. По данным сети, это происходит на фоне информации в СМИ о предстоящей жаре.
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кондиционер, бытовая техника
кондиционер, бытовая техника
06:16 01.06.2024
 
Ритейлеры зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры из-за грядущей жары

В России на фоне ожидаемой жары отмечается всплеск спроса на кондиционеры

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В России на фоне ожидаемой жары отмечается всплеск спроса на кондиционеры, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости о том, что в Центральную Россию, на север европейской части страны и в Якутию придет жара до плюс 30 градусов.
"Мы отмечаем значительный рост продаж кондиционеров и сплит-систем. Например, на текущей неделе продажи кондиционеров в сети "М.Видео-Эльдорадо" выросли на 20% по сравнению с предыдущей. Продажи сплит-систем в целом на рынке России в апреле и мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 63% – это связано в первую очередь с ранним приходом тепла", - рассказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".
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Там отметили, что недельными лидерами по росту спроса являются Москва и Московская область (+86%).
По данным сети "Ситилинк", по итогам апреля-мая 2024 года продажи кондиционеров показали прирост на 30% в сравнении с прошлым годом, за последние две недели наблюдается рост заказов на мобильные кондиционеры и сплит-системы. По данным сети, это происходит на фоне информации в СМИ о предстоящей жаре.
 
кондиционербытовая техника
 
 
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