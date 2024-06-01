https://1prime.ru/20240601/konditsionery-848727494.html

Ритейлеры зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры из-за грядущей жары

Ритейлеры зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры из-за грядущей жары - 01.06.2024, ПРАЙМ

Ритейлеры зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры из-за грядущей жары

В России на фоне ожидаемой жары отмечается всплеск спроса на кондиционеры, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T06:16+0300

2024-06-01T06:16+0300

2024-06-01T06:16+0300

кондиционер

бытовая техника

https://cdnn.1prime.ru/img/83379/66/833796684_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_be17c25527cef8ef81ce62bcd4410d84.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В России на фоне ожидаемой жары отмечается всплеск спроса на кондиционеры, рассказали РИА Недвижимость представители торговых сетей. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости о том, что в Центральную Россию, на север европейской части страны и в Якутию придет жара до плюс 30 градусов. "Мы отмечаем значительный рост продаж кондиционеров и сплит-систем. Например, на текущей неделе продажи кондиционеров в сети "М.Видео-Эльдорадо" выросли на 20% по сравнению с предыдущей. Продажи сплит-систем в целом на рынке России в апреле и мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 63% – это связано в первую очередь с ранним приходом тепла", - рассказали в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". Там отметили, что недельными лидерами по росту спроса являются Москва и Московская область (+86%). По данным сети "Ситилинк", по итогам апреля-мая 2024 года продажи кондиционеров показали прирост на 30% в сравнении с прошлым годом, за последние две недели наблюдается рост заказов на мобильные кондиционеры и сплит-системы. По данным сети, это происходит на фоне информации в СМИ о предстоящей жаре.

https://1prime.ru/20230802/841274828.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кондиционер, бытовая техника