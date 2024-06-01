https://1prime.ru/20240601/kosmos-848730525.html

Названы страны, способные вести войну в космосе

Названы страны, способные вести войну в космосе - 01.06.2024, ПРАЙМ

Названы страны, способные вести войну в космосе

В авангарде космической гонки стоят США, Россия, Китай и Индия, обладающие способностью вести боевые действия за пределами атмосферы, пишет турецкое издание... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T10:42+0300

2024-06-01T10:42+0300

2024-06-01T10:42+0300

вооружения

космос

россия

китай

сша

турция

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В авангарде космической гонки стоят США, Россия, Китай и Индия, обладающие способностью вести боевые действия за пределами атмосферы, пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi.В частности, разрабатываются и испытываются космические системы защиты от баллистических ракет. Автор напоминает, как США в 1980-х годах работали над проектом "Звездные войны" для перехвата ядерных ракет — тем не менее, сейчас ни одна страна не сможет перехватить все запущенные ракеты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКинетическое наступательное оружие — Kinetic Kill Weapon предусматривает запуск со спутников прочных стержней с титанового сплава или вольфрама.Противоспутниковое оружие предназначено для уничтожения спутниковых возможностей противоположной стороны. Уничтожение спутников дистанционного наблюдения, связи и GPS может дать серьезное преимущество в наземных конфликтах.Как отмечается в публикации, космический боевой потенциал может дать США, России, Китаю и Индии множество преимуществ в будущем.Автор прогнозирует, что начиная с 2030-х годов, новой темой в повестке дня мира станет доступ к ресурсам в космосе, и Турции необходимо срочно начать работу в этом направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240531/ugrozy-848713657.html

китай

сша

турция

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космос, россия, китай, сша, турция