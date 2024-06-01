Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы страны, способные вести войну в космосе - 01.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240601/kosmos-848730525.html
Названы страны, способные вести войну в космосе
Названы страны, способные вести войну в космосе - 01.06.2024, ПРАЙМ
Названы страны, способные вести войну в космосе
В авангарде космической гонки стоят США, Россия, Китай и Индия, обладающие способностью вести боевые действия за пределами атмосферы, пишет турецкое издание... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T10:42+0300
2024-06-01T10:42+0300
вооружения
космос
россия
китай
сша
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_8e382eccc4d47c6086e40b6e5aaddc70.jpg
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В авангарде космической гонки стоят США, Россия, Китай и Индия, обладающие способностью вести боевые действия за пределами атмосферы, пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi.В частности, разрабатываются и испытываются космические системы защиты от баллистических ракет. Автор напоминает, как США в 1980-х годах работали над проектом "Звездные войны" для перехвата ядерных ракет — тем не менее, сейчас ни одна страна не сможет перехватить все запущенные ракеты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКинетическое наступательное оружие — Kinetic Kill Weapon предусматривает запуск со спутников прочных стержней с титанового сплава или вольфрама.Противоспутниковое оружие предназначено для уничтожения спутниковых возможностей противоположной стороны. Уничтожение спутников дистанционного наблюдения, связи и GPS может дать серьезное преимущество в наземных конфликтах.Как отмечается в публикации, космический боевой потенциал может дать США, России, Китаю и Индии множество преимуществ в будущем.Автор прогнозирует, что начиная с 2030-х годов, новой темой в повестке дня мира станет доступ к ресурсам в космосе, и Турции необходимо срочно начать работу в этом направлении.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240531/ugrozy-848713657.html
китай
сша
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82865/34/828653488_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_ab4c89cddcc618650f099659a693d60f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
космос, россия, китай, сша, турция
Вооружения, космос, РОССИЯ, КИТАЙ, США, ТУРЦИЯ
10:42 01.06.2024
 
Названы страны, способные вести войну в космосе

Aydınlık: США и Россия начали борьбу за доступ к ресурсам в космосе

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНочная планета Земля
Ночная планета Земля - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В авангарде космической гонки стоят США, Россия, Китай и Индия, обладающие способностью вести боевые действия за пределами атмосферы, пишет турецкое издание Aydinlik Gazetesi.
В частности, разрабатываются и испытываются космические системы защиты от баллистических ракет. Автор напоминает, как США в 1980-х годах работали над проектом "Звездные войны" для перехвата ядерных ракет — тем не менее, сейчас ни одна страна не сможет перехватить все запущенные ракеты.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кинетическое наступательное оружие — Kinetic Kill Weapon предусматривает запуск со спутников прочных стержней с титанового сплава или вольфрама.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Самое лучшее оружие. Запад призвали "не будить русского медведя"
Вчера, 15:49
Противоспутниковое оружие предназначено для уничтожения спутниковых возможностей противоположной стороны. Уничтожение спутников дистанционного наблюдения, связи и GPS может дать серьезное преимущество в наземных конфликтах.
Как отмечается в публикации, космический боевой потенциал может дать США, России, Китаю и Индии множество преимуществ в будущем.
Автор прогнозирует, что начиная с 2030-х годов, новой темой в повестке дня мира станет доступ к ресурсам в космосе, и Турции необходимо срочно начать работу в этом направлении.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооружениякосмосРОССИЯКИТАЙСШАТУРЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала