https://1prime.ru/20240601/krokus-848728198.html

Фигурантами уголовного дела стали два сотрудника "Крокуса", пишет СМИ

Фигурантами уголовного дела стали два сотрудника "Крокуса", пишет СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ

Фигурантами уголовного дела стали два сотрудника "Крокуса", пишет СМИ

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T07:45+0300

2024-06-01T07:45+0300

2024-06-01T07:45+0300

происшествия

крокус сити холл

следственный комитет

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет "Коммерсант".По данным издания, фигурантами дела стали два сотрудника концертного зала, их обвиняют в закрытии пожарных выходов — многие зрители не смогли покинуть горящее здание из-за того, что двери, через которые в случае ЧП должна была проводиться эвакуации, оказались запертыми.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramФигуранты не признают свою вину, утверждая, что пожарные выходы были открыты, но зрители не смогли ими воспользоваться из-за противодействия со стороны боевиков.Также сообщается, что персонал концертного зала проходил регулярный инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях, включая пожар.В рамках дела назначена пожарно-техническая экспертиза, следствию предстоит разобраться, кому принадлежали помещения, где от угарного газа задохнулись люди.В случае признания виновными фигурантам грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до десяти лет по статье 238 УК РФ.Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. В результате теракта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 145 человек погибли, в том числе шесть детей.Возбуждено уголовное дело о теракте. Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Они находятся под стражей

https://1prime.ru/20240529/krokus-848634596.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, следственный комитет