https://1prime.ru/20240601/krokus-848735407.html

По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы

По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы - 01.06.2024, ПРАЙМ

По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы

По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы двое под подпиской о невыезде, следует из опубликованного текста постановления суда в | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T18:58+0300

2024-06-01T18:58+0300

2024-06-01T18:58+0300

происшествия

крокус сити холл

россия

происшествие

теракт

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы двое под подпиской о невыезде, следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых. "В качестве обвиняемых привлечено 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых, еще пять человек поместили в СИЗО в Махачкале.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240601/tekrakt-v-krokuse-848733668.html

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крокус сити холл, россия, происшествие, теракт