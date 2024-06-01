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По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы - 01.06.2024, ПРАЙМ
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По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы
По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы - 01.06.2024, ПРАЙМ
По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы
По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы двое под подпиской о невыезде, следует из опубликованного текста постановления суда в | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T18:58+0300
2024-06-01T18:58+0300
происшествия
крокус сити холл
россия
происшествие
теракт
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы двое под подпиской о невыезде, следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых. "В качестве обвиняемых привлечено 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке. 22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых, еще пять человек поместили в СИЗО в Махачкале.Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
https://1prime.ru/20240601/tekrakt-v-krokuse-848733668.html
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крокус сити холл, россия, происшествие, теракт
Происшествия, Крокус сити холл, РОССИЯ, происшествие, теракт
18:58 01.06.2024
 
По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы

По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России задерживают подозреваемых в подготовке теракта в Республике Дагестан.
Сотрудники ФСБ России задерживают подозреваемых в подготовке теракта в Республике Дагестан. - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. По делу о теракте в "Крокусе" проходят 20 обвиняемых, 18 из них арестованы двое под подпиской о невыезде, следует из опубликованного текста постановления суда в отношении четырех обвиняемых.
"В качестве обвиняемых привлечено 20 лиц, в отношении 18 судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении двух избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке.
22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
14:46
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых, еще пять человек поместили в СИЗО в Махачкале.
Концертный зал "Крокус Сити Холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлРОССИЯпроисшествиетеракт
 
 
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