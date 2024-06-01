https://1prime.ru/20240601/magnit-848734278.html

"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов

"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов - 01.06.2024, ПРАЙМ

"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов

Ритейлер "Магнит" открыл еще один магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Ташкенте, число филиалов сети в Узбекистане расширилось до 100, сообщает торговое... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T16:15+0300

2024-06-01T16:15+0300

2024-06-01T16:15+0300

экономика

магнит

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 июн – ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" открыл еще один магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Ташкенте, число филиалов сети в Узбекистане расширилось до 100, сообщает торговое представительство России в республике. "Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов. MCosmetic представлены как популярные российские, международные бренды, собственные торговые марки "Магнита" (Stellary, Beauty Bomb, KuMiHo, Gardenica и другие), так и товары местных производителей, уточняет представительство. "С учетом предпочтений покупателей в Узбекистане MCosmetic также расширяет ассортимент товаров, соответствующих стандарту "халяль", — добавили в торгпредстве. В апреле 2022 года "Магнит" открыл свой первый магазин MCosmetic в Узбекистане. "Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.

https://1prime.ru/20240515/magnit-848216492.html

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магнит, россия, узбекистан