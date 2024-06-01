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"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов - 01.06.2024, ПРАЙМ
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов
Ритейлер "Магнит" открыл еще один магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Ташкенте, число филиалов сети в Узбекистане расширилось до 100, сообщает торговое... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T16:15+0300
2024-06-01T16:15+0300
2024-06-01T16:15+0300
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ТАШКЕНТ, 1 июн – ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" открыл еще один магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Ташкенте, число филиалов сети в Узбекистане расширилось до 100, сообщает торговое представительство России в республике. "Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов. MCosmetic представлены как популярные российские, международные бренды, собственные торговые марки "Магнита" (Stellary, Beauty Bomb, KuMiHo, Gardenica и другие), так и товары местных производителей, уточняет представительство. "С учетом предпочтений покупателей в Узбекистане MCosmetic также расширяет ассортимент товаров, соответствующих стандарту "халяль", — добавили в торгпредстве. В апреле 2022 года "Магнит" открыл свой первый магазин MCosmetic в Узбекистане. "Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.
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Экономика, Магнит, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов
ТАШКЕНТ, 1 июн – ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" открыл еще один магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Ташкенте, число филиалов сети в Узбекистане расширилось до 100, сообщает торговое представительство России в республике.
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов.
MCosmetic представлены как популярные российские, международные бренды, собственные торговые марки "Магнита" (Stellary, Beauty Bomb, KuMiHo, Gardenica и другие), так и товары местных производителей, уточняет представительство.
"С учетом предпочтений покупателей в Узбекистане MCosmetic также расширяет ассортимент товаров, соответствующих стандарту "халяль", — добавили в торгпредстве.
В апреле 2022 года "Магнит" открыл свой первый магазин MCosmetic в Узбекистане.
"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.
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