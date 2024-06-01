Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов - 01.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240601/magnit-848734278.html
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов - 01.06.2024, ПРАЙМ
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов
Ритейлер "Магнит" открыл еще один магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Ташкенте, число филиалов сети в Узбекистане расширилось до 100, сообщает торговое... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T16:15+0300
2024-06-01T16:15+0300
экономика
магнит
россия
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/68/832966893_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_5d075fadea4bc5e27af3a45d51daca80.jpg
ТАШКЕНТ, 1 июн – ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" открыл еще один магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Ташкенте, число филиалов сети в Узбекистане расширилось до 100, сообщает торговое представительство России в республике. "Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов. MCosmetic представлены как популярные российские, международные бренды, собственные торговые марки "Магнита" (Stellary, Beauty Bomb, KuMiHo, Gardenica и другие), так и товары местных производителей, уточняет представительство. "С учетом предпочтений покупателей в Узбекистане MCosmetic также расширяет ассортимент товаров, соответствующих стандарту "халяль", — добавили в торгпредстве. В апреле 2022 года "Магнит" открыл свой первый магазин MCosmetic в Узбекистане. "Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.
https://1prime.ru/20240515/magnit-848216492.html
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83296/68/832966893_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_784eb9f6b36202076d4a0dced3344532.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
магнит, россия, узбекистан
Экономика, Магнит, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
16:15 01.06.2024
 
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов

"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗапуск киосков "Магнит" в Краснодаре
Запуск киосков Магнит в Краснодаре - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 1 июн – ПРАЙМ. Ритейлер "Магнит" открыл еще один магазин MCosmetic ("Магнит косметик") в Ташкенте, число филиалов сети в Узбекистане расширилось до 100, сообщает торговое представительство России в республике.
"Магнит" расширил сеть MCosmetic в Узбекистане до 100 магазинов.
MCosmetic представлены как популярные российские, международные бренды, собственные торговые марки "Магнита" (Stellary, Beauty Bomb, KuMiHo, Gardenica и другие), так и товары местных производителей, уточняет представительство.
"С учетом предпочтений покупателей в Узбекистане MCosmetic также расширяет ассортимент товаров, соответствующих стандарту "халяль", — добавили в торгпредстве.
В апреле 2022 года "Магнит" открыл свой первый магазин MCosmetic в Узбекистане.
"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.
Логотип магазина Магнит - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2024
Бывший топ-менеджер "Русагро" Случевский возглавит сеть "Магнит"
15 мая, 20:13
 
ЭкономикаМагнитРОССИЯУЗБЕКИСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала