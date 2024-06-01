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В России начался переход от бумажных акцизных марок на табаке к QR-кодам - 01.06.2024, ПРАЙМ
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В России начался переход от бумажных акцизных марок на табаке к QR-кодам
В России начался переход от бумажных акцизных марок на табаке к QR-кодам - 01.06.2024, ПРАЙМ
В России начался переход от бумажных акцизных марок на табаке к QR-кодам
В России начинается отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет - останутся только QR-коды, которых теперь достаточно, чтобы рассчитывать налоги и... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T05:25+0300
2024-06-01T05:25+0300
табак
qr-код
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В России начинается отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет - останутся только QR-коды, которых теперь достаточно, чтобы рассчитывать налоги и таможенные пошлины. В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 июня. В этих целях Налоговый кодекс был дополнен термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Нововведения позволят сохранить полномочия таможенных органов по администрированию акцизов в отношении табачных изделий, ввозимых из стран ЕАЭС. Также будет обеспечен контроль за правильностью определения налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию. Если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы окажется меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров, налоговая база будет определяться на основе данных этой системы.
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табак, qr-код
табак, QR-код
05:25 01.06.2024
 
В России начался переход от бумажных акцизных марок на табаке к QR-кодам

В России начинается отказ от бумажных акцизных марок на табаке и переход к QR-кодам

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПродажа сигарет в Омске
Продажа сигарет в Омске - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В России начинается отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет - останутся только QR-коды, которых теперь достаточно, чтобы рассчитывать налоги и таможенные пошлины.
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 июня.
В этих целях Налоговый кодекс был дополнен термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
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В России началась маркировка соков, компотов и нектаров
05:19
Нововведения позволят сохранить полномочия таможенных органов по администрированию акцизов в отношении табачных изделий, ввозимых из стран ЕАЭС. Также будет обеспечен контроль за правильностью определения налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию.
Если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы окажется меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров, налоговая база будет определяться на основе данных этой системы.
 
табакQR-код
 
 
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