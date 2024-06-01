https://1prime.ru/20240601/marki-848727120.html

В России начался переход от бумажных акцизных марок на табаке к QR-кодам

В России начался переход от бумажных акцизных марок на табаке к QR-кодам - 01.06.2024, ПРАЙМ

В России начался переход от бумажных акцизных марок на табаке к QR-кодам

В России начинается отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет - останутся только QR-коды, которых теперь достаточно, чтобы рассчитывать налоги и... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T05:25+0300

2024-06-01T05:25+0300

2024-06-01T05:25+0300

табак

qr-код

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. В России начинается отказ от бумажных акцизных марок на пачках сигарет - останутся только QR-коды, которых теперь достаточно, чтобы рассчитывать налоги и таможенные пошлины. В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 июня. В этих целях Налоговый кодекс был дополнен термином "учетно-контрольная специальная марка" для маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. По сути, это уникальный QR-код, который наносится на пачку, пояснял замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Нововведения позволят сохранить полномочия таможенных органов по администрированию акцизов в отношении табачных изделий, ввозимых из стран ЕАЭС. Также будет обеспечен контроль за правильностью определения налоговой базы по акцизам на табачную и никотинсодержащую продукцию. Если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы окажется меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системы мониторинга за оборотом маркируемых товаров, налоговая база будет определяться на основе данных этой системы.

https://1prime.ru/20240601/markirovka-848726880.html

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табак, qr-код