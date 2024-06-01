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Эксперт предупредила о новом способе мошенничества на маркетплейсах
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества на маркетплейсах - 01.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества на маркетплейсах
Специалисты стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков",... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T06:11+0300
2024-06-01T06:11+0300
2024-06-01T06:11+0300
мошенничество
маркетплейс
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Специалисты стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова. По словам эксперта, летом, как и в предпраздничные и знаковые периоды, фиксируется всплеск активности мошенников. "Недавно мы стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах. Покупатель оформляет товар. Продавец пишет ему, что, к сожалению, на этой площадке товар закончился и требуется отмена покупки, а вот на другой площадке еще остался запас. И направляет ссылку, по которой покупатель якобы может приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другом маркетплейсе. Ссылка может быть фишинговой (крадет персональные и платежные данные) или же поддельной (при оплате деньги попадают мошенникам)", - рассказала Храпунова.
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маркетплейс
Мошенничество, маркетплейс
Эксперт предупредила о новом способе мошенничества на маркетплейсах
Эксперт Храпунова: на маркетплейсах стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Специалисты стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах, сообщила РИА Новости эксперт проекта Народного фронта "За права заемщиков", куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова.
По словам эксперта, летом, как и в предпраздничные и знаковые периоды, фиксируется всплеск активности мошенников.
"Недавно мы стали фиксировать сигналы о махинациях лжепродавцов на маркетплейсах. Покупатель оформляет товар. Продавец пишет ему, что, к сожалению, на этой площадке товар закончился и требуется отмена покупки, а вот на другой площадке еще остался запас. И направляет ссылку, по которой покупатель якобы может приобрести тот же товар по более выгодной цене, но на другом маркетплейсе. Ссылка может быть фишинговой (крадет персональные и платежные данные) или же поддельной (при оплате деньги попадают мошенникам)", - рассказала Храпунова.
Мошенники научились обманывать россиян через "Википедию"