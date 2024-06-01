https://1prime.ru/20240601/moshenniki-848730009.html

В Kaspersky раскрыли, как безопасно подключаться в публичному Wi-Fi

В Kaspersky раскрыли, как безопасно подключаться в публичному Wi-Fi - 01.06.2024, ПРАЙМ

В Kaspersky раскрыли, как безопасно подключаться в публичному Wi-Fi

Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных, поэтому подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T09:54+0300

2024-06-01T09:54+0300

2024-06-01T09:54+0300

мошенничество

россия

kaspersky

мошенники

персональные данные

https://cdnn.1prime.ru/img/83419/72/834197276_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_10cd2b5cc37ae296bf5ad1b26e46ff57.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных, поэтому подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при использовании VPN или другой программы, которая шифрует трафик, чтобы защитить данные, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Есть фальшивые точки доступа, они создаются в местах большого скопления людей и называются они точно так же, как и обычные, условно Wi-Fi Dubai 123 free, их видит любой человек, включивший сканер Wi-Fi-сети, более того, можно даже эту точку доступа найти физически. Отличить их простому пользователю практически невозможно. К какой подключаться? К любой, если у тебя есть так называемые программы, которые шифруют трафик для защиты данных. В этом случае злоумышленники никак не смогут твой трафик расшифровать", - сказал Голованов. Если подключаться к поддельным точкам Wi-Fi и не шифровать свой трафик, хакеры могут получить данные пользователей для входа в аккаунты на различных сервисах. Как рассказал эксперт, в даркнете уже есть базы данных, которые собраны подобным образом. "Соответственно, пользователям нужно подключаться только к доверенным точкам доступа и по возможности использовать программы для шифрования трафика для обеспечения безопасности сетевых соединений", - резюмировал он. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 июня в 10.00 мск.

https://1prime.ru/20240430/khakery-847810725.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, kaspersky, мошенники, персональные данные