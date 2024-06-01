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В Kaspersky раскрыли, как безопасно подключаться в публичному Wi-Fi
В Kaspersky раскрыли, как безопасно подключаться в публичному Wi-Fi - 01.06.2024, ПРАЙМ
В Kaspersky раскрыли, как безопасно подключаться в публичному Wi-Fi
Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных, поэтому подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T09:54+0300
2024-06-01T09:54+0300
2024-06-01T09:54+0300
мошенничество
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных, поэтому подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при использовании VPN или другой программы, которая шифрует трафик, чтобы защитить данные, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. "Есть фальшивые точки доступа, они создаются в местах большого скопления людей и называются они точно так же, как и обычные, условно Wi-Fi Dubai 123 free, их видит любой человек, включивший сканер Wi-Fi-сети, более того, можно даже эту точку доступа найти физически. Отличить их простому пользователю практически невозможно. К какой подключаться? К любой, если у тебя есть так называемые программы, которые шифруют трафик для защиты данных. В этом случае злоумышленники никак не смогут твой трафик расшифровать", - сказал Голованов. Если подключаться к поддельным точкам Wi-Fi и не шифровать свой трафик, хакеры могут получить данные пользователей для входа в аккаунты на различных сервисах. Как рассказал эксперт, в даркнете уже есть базы данных, которые собраны подобным образом. "Соответственно, пользователям нужно подключаться только к доверенным точкам доступа и по возможности использовать программы для шифрования трафика для обеспечения безопасности сетевых соединений", - резюмировал он. Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 3 июня в 10.00 мск.
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россия, kaspersky, мошенники, персональные данные
Мошенничество, РОССИЯ, kaspersky, мошенники, персональные данные
В Kaspersky раскрыли, как безопасно подключаться в публичному Wi-Fi
Kaspersky: подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит при использовании VPN
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Злоумышленники могут создавать фальшивые точки доступа в интернет, которые неотличимы от обычных, поэтому подключаться к публичным точкам Wi-Fi стоит только при использовании VPN или другой программы, которая шифрует трафик, чтобы защитить данные, рассказал в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
"Есть фальшивые точки доступа, они создаются в местах большого скопления людей и называются они точно так же, как и обычные, условно Wi-Fi Dubai 123 free, их видит любой человек, включивший сканер Wi-Fi-сети, более того, можно даже эту точку доступа найти физически. Отличить их простому пользователю практически невозможно. К какой подключаться? К любой, если у тебя есть так называемые программы, которые шифруют трафик для защиты данных. В этом случае злоумышленники никак не смогут твой трафик расшифровать", - сказал Голованов.
Россиянам рассказали, как хакеры используют публичные точки Wi-Fi
Если подключаться к поддельным точкам Wi-Fi и не шифровать свой трафик, хакеры могут получить данные пользователей для входа в аккаунты на различных сервисах. Как рассказал эксперт, в даркнете уже есть базы данных, которые собраны подобным образом.
"Соответственно, пользователям нужно подключаться только к доверенным точкам доступа и по возможности использовать программы для шифрования трафика для обеспечения безопасности сетевых соединений", - резюмировал он.
Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
3 июня в 10.00 мск.