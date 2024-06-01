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Названы сроки выделения Украине очередного транша МВФ - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Названы сроки выделения Украине очередного транша МВФ
Названы сроки выделения Украине очередного транша МВФ - 01.06.2024, ПРАЙМ
Названы сроки выделения Украине очередного транша МВФ
Руководство Международного валютного фонда (МВФ) намерено принять окончательное решение по вопросу выделения Украине очередного транша помощи на сумму 2,2... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T08:04+0300
2024-06-01T08:04+0300
мвф
украина
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) намерено принять окончательное решение по вопросу выделения Украине очередного транша помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели, сообщил РИА Новости представитель фонда. "Это будет в ближайшие недели", - ответили в МВФ на вопрос о сроках одобрения нового денежного транша Украине исполнительным советом фонда. В пятницу в МВФ сообщили, что фонд и украинские власти достигли предварительного соглашения на рабочем уровне по вопросу выделения нового транша помощи на 2,2 миллиарда долларов. В случае одобрения решения исполнительным советом МВФ Украина получит доступ примерно к 2,2 миллиарда долларов. Подчеркивалось, что по результатам очередного пересмотра программы финансирования, все количественные критерии эффективности были соблюдены, а контрольные показатели для обзора были либо выполнены, либо реализованы с небольшой задержкой. Украина в марте получила третий транш помощи от МВФ на 880 миллионов долларов. Они были выделены в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от МВФ Украиной уже было получено около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. Украина в текущем году должна выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
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мвф, украина
МВФ, УКРАИНА
08:04 01.06.2024
 
Названы сроки выделения Украине очередного транша МВФ

МВФ примет финальное решение о выделении Украине $2,2 млрд в ближайшие недели

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Руководство Международного валютного фонда (МВФ) намерено принять окончательное решение по вопросу выделения Украине очередного транша помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов в ближайшие недели, сообщил РИА Новости представитель фонда.
"Это будет в ближайшие недели", - ответили в МВФ на вопрос о сроках одобрения нового денежного транша Украине исполнительным советом фонда.
В пятницу в МВФ сообщили, что фонд и украинские власти достигли предварительного соглашения на рабочем уровне по вопросу выделения нового транша помощи на 2,2 миллиарда долларов. В случае одобрения решения исполнительным советом МВФ Украина получит доступ примерно к 2,2 миллиарда долларов.
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2024
МВФ пересмотрит финансирование Украины
16 мая, 18:06
Подчеркивалось, что по результатам очередного пересмотра программы финансирования, все количественные критерии эффективности были соблюдены, а контрольные показатели для обзора были либо выполнены, либо реализованы с небольшой задержкой.
Украина в марте получила третий транш помощи от МВФ на 880 миллионов долларов. Они были выделены в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от МВФ Украиной уже было получено около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов.
Украина в текущем году должна выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
 
МВФУКРАИНА
 
 
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