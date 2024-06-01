https://1prime.ru/20240601/nalogi-848732881.html

Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений

Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений - 01.06.2024, ПРАЙМ

Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений

Правительство России поручило внести в Государственную думу проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабинета министров. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T13:08+0300

2024-06-01T13:08+0300

2024-06-01T13:08+0300

налоги

правительство рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/76334/78/763347882_0:362:4244:2749_1920x0_80_0_0_0f9a2d370a49c02562a8168b709928da.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России поручило внести в Государственную думу проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабинета министров. Ранее внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы были одобрены на прошедшем в четверг, 30 мая, заседании.Пакет законопроектов, внесенный Минфином, включает в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.Минфин 28 мая опубликовал предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.Предлагается сохранить базовую ставку налога в 13 процентов для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов - на доход в пять миллионов в год, 18 процентов - до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20 процентов, выше 50 миллионов - 22 процента.Согласно расчетам ведомства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - рост ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.

https://1prime.ru/20240529/nalogi-848628303.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, госдума