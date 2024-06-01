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Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений - 01.06.2024, ПРАЙМ
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений
Правительство России поручило внести в Государственную думу проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабинета министров. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T13:08+0300
2024-06-01T13:08+0300
налоги
правительство рф
госдума
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России поручило внести в Государственную думу проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабинета министров. Ранее внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы были одобрены на прошедшем в четверг, 30 мая, заседании.Пакет законопроектов, внесенный Минфином, включает в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.Минфин 28 мая опубликовал предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.Предлагается сохранить базовую ставку налога в 13 процентов для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов - на доход в пять миллионов в год, 18 процентов - до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20 процентов, выше 50 миллионов - 22 процента.Согласно расчетам ведомства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - рост ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.
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правительство рф, госдума
Налоги, Правительство РФ, Госдума
13:08 01.06.2024
 
Правительство поручило внести в Госдуму проект налоговых изменений

Правительство поручило внести в Госдуму проект по совершенствованию налоговой системы

© fotolia.com / Nikolai SorokinДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© fotolia.com / Nikolai Sorokin
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России поручило внести в Государственную думу проект налоговых изменений, сообщается на сайте кабинета министров.
Ранее внесенные Минфином предложения по совершенствованию налоговой системы были одобрены на прошедшем в четверг, 30 мая, заседании.
Пакет законопроектов, внесенный Минфином, включает в себя поправки в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.
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Минфин 28 мая опубликовал предложения по изменениям в налоговой системе. Как отмечал глава ведомства Антон Силуанов, запрос на прогрессивную шкалу налогообложения в обществе есть давно.
Предлагается сохранить базовую ставку налога в 13 процентов для годового дохода до 2,4 миллиона рублей в год, 15 процентов - на доход в пять миллионов в год, 18 процентов - до 20 миллионов рублей. Кроме того, доход ниже 50 миллионов рублей в год предлагалось обложить налогом по ставке 20 процентов, выше 50 миллионов - 22 процента.
Согласно расчетам ведомства, прогрессивный НДФЛ не коснется подавляющей части населения России - рост ставки может затронуть только два миллиона человек с доходом выше 200 тысяч рублей в месяц, это 3,2 процента работающего населения страны.
 
НалогиПравительство РФГосдума
 
 
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