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Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис
Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис - 01.06.2024, ПРАЙМ
Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис
Глава Пентагона Ллойд Остин отказался признавать ответственность Североатлантического альянса в эскалации украинского конфликта, а также его стремление к... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T09:06+0300
2024-06-01T09:06+0300
сша
пентагон
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин отказался признавать ответственность Североатлантического альянса в эскалации украинского конфликта, а также его стремление к экспансии."Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис", - сообщил министр обороны США журналисту в ходе своего выступления на саммите "Диалог Шангри Ла" в Сингапуре. Шеф Пентагона отметил, что считает ответственной в этом именно Россию, стремление НАТО к расширению же здесь ни при чем. Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" представляет собой ежегодный межправительственный форум безопасности, проводимый независимый аналитическим центром "Международный институт стратегических исследований" (IISS), в котором принимают участие министры обороны, постоянные руководители министерств и другие военные руководители 28 государств АТР.
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сша, пентагон, ллойд остин
США, Пентагон, Ллойд Остин
09:06 01.06.2024
 
Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис

Министр обороны США Остин назвал Россию ответственной за кризис на Украине

© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of DefenseМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© CC BY 2.0 / U.S. Secretary of Defense
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин отказался признавать ответственность Североатлантического альянса в эскалации украинского конфликта, а также его стремление к экспансии.
"Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис", - сообщил министр обороны США журналисту в ходе своего выступления на саммите "Диалог Шангри Ла" в Сингапуре.
Шеф Пентагона отметил, что считает ответственной в этом именно Россию, стремление НАТО к расширению же здесь ни при чем.
Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" представляет собой ежегодный межправительственный форум безопасности, проводимый независимый аналитическим центром "Международный институт стратегических исследований" (IISS), в котором принимают участие министры обороны, постоянные руководители министерств и другие военные руководители 28 государств АТР.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
Пентагон обещал уведомить о смене позиции США по атакам Киева по РФ
30 мая, 23:12
 
СШАПентагонЛлойд Остин
 
 
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