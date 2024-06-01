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Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис

Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис - 01.06.2024, ПРАЙМ

Пентагон отказался признавать ответственность НАТО за украинский кризис

Глава Пентагона Ллойд Остин отказался признавать ответственность Североатлантического альянса в эскалации украинского конфликта, а также его стремление к... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T09:06+0300

2024-06-01T09:06+0300

2024-06-01T09:06+0300

сша

пентагон

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Глава Пентагона Ллойд Остин отказался признавать ответственность Североатлантического альянса в эскалации украинского конфликта, а также его стремление к экспансии."Я не согласен с вашей позицией, что экспансия НАТО спровоцировала украинский кризис", - сообщил министр обороны США журналисту в ходе своего выступления на саммите "Диалог Шангри Ла" в Сингапуре. Шеф Пентагона отметил, что считает ответственной в этом именно Россию, стремление НАТО к расширению же здесь ни при чем. Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" представляет собой ежегодный межправительственный форум безопасности, проводимый независимый аналитическим центром "Международный институт стратегических исследований" (IISS), в котором принимают участие министры обороны, постоянные руководители министерств и другие военные руководители 28 государств АТР.

https://1prime.ru/20240530/pentagon-848690013.html

сша

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сша, пентагон, ллойд остин