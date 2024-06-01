https://1prime.ru/20240601/omv-848732393.html
"Дочка" OMV оспорила запрет на спор с "Газпромом" в международном арбитраже
"Дочка" OMV оспорила запрет на спор с "Газпромом" в международном арбитраже - 01.06.2024, ПРАЙМ
"Дочка" OMV оспорила запрет на спор с "Газпромом" в международном арбитраже
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура OMV) | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T12:45+0300
2024-06-01T12:45+0300
2024-06-01T12:45+0300
энергетика
газпром
суд
omv
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_c7eeb17ce0c08c12f221381e8a1f0772.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура OMV) на свое решение о запрете продолжать разбирательство с "Газпромом" в международном арбитраже, следует из материалов дела. "OMV Exploration & Production GmbH – кассационная жалоба на определение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.04.2024", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Дата слушаний в суде третьей инстанции пока не назначена. Текст оспариваемого определения не опубликован, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме. Как сообщалось ранее, иск "Газпрома", который в апреле удовлетворен арбитражным судом Петербурга, заявлен о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение арбитражного суда Петербурга не будет исполнено. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV уточняли, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ.
https://1prime.ru/20240524/gazprom-eksport-848467956.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454970_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_5c40d4e41851d10da1faaa0566b862c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, суд, omv
Энергетика, Газпром, суд, OMV
"Дочка" OMV оспорила запрет на спор с "Газпромом" в международном арбитраже
"Дочка" OMV оспорила запрет суда на спор с "Газпромом" в международном арбитраже
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура OMV) на свое решение о запрете продолжать разбирательство с "Газпромом" в международном арбитраже, следует из материалов дела.
"OMV Exploration & Production GmbH – кассационная жалоба на определение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.04.2024", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие".
Дата слушаний в суде третьей инстанции пока не назначена. Текст оспариваемого определения не опубликован, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме.
Суд в Петербурге по иску "Газпром экспорта" запретил CEZ спор за рубежом
Как сообщалось ранее, иск "Газпрома", который в апреле удовлетворен арбитражным судом Петербурга, заявлен о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение арбитражного суда Петербурга не будет исполнено.
Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV уточняли, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ.