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"Дочка" OMV оспорила запрет на спор с "Газпромом" в международном арбитраже

"Дочка" OMV оспорила запрет на спор с "Газпромом" в международном арбитраже - 01.06.2024, ПРАЙМ

"Дочка" OMV оспорила запрет на спор с "Газпромом" в международном арбитраже

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура OMV) | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T12:45+0300

2024-06-01T12:45+0300

2024-06-01T12:45+0300

энергетика

газпром

суд

omv

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал кассационную жалобу компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура OMV) на свое решение о запрете продолжать разбирательство с "Газпромом" в международном арбитраже, следует из материалов дела. "OMV Exploration & Production GmbH – кассационная жалоба на определение арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 25.04.2024", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Дата слушаний в суде третьей инстанции пока не назначена. Текст оспариваемого определения не опубликован, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме. Как сообщалось ранее, иск "Газпрома", который в апреле удовлетворен арбитражным судом Петербурга, заявлен о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение арбитражного суда Петербурга не будет исполнено. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV уточняли, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ.

https://1prime.ru/20240524/gazprom-eksport-848467956.html

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газпром, суд, omv