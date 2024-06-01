https://1prime.ru/20240601/putin-848732275.html

Путин сделал резкое предупреждение Западу, пишет СМИ

Путин сделал резкое предупреждение Западу, пишет СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ

Путин сделал резкое предупреждение Западу, пишет СМИ

Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал Западу по поводу Украины, сообщает издание Daily Express. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T12:40+0300

2024-06-01T12:40+0300

2024-06-01T12:40+0300

россия

нато

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал Западу по поводу Украины, сообщает издание Daily Express."Путин сделал жесткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям", — говорится в материале газеты.Кроме того, авторы статьи пишут, что комментарии российского лидера прозвучали во время пресс-конференции в Ташкенте, где он также упомянул роль НАТО в Европе. По его словам, представители членов Североатлантического блока должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается вступать в военное противостояние с НАТО, в том числе нападать на Польшу, Прибалтику и другие граничащие с ней страны.

https://1prime.ru/20240601/ukraina-848729363.html

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россия, нато, владимир путин