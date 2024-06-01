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Путин сделал резкое предупреждение Западу, пишет СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Путин сделал резкое предупреждение Западу, пишет СМИ
Путин сделал резкое предупреждение Западу, пишет СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ
Путин сделал резкое предупреждение Западу, пишет СМИ
Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал Западу по поводу Украины, сообщает издание Daily Express. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T12:40+0300
2024-06-01T12:40+0300
россия
нато
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал Западу по поводу Украины, сообщает издание Daily Express."Путин сделал жесткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям", — говорится в материале газеты.Кроме того, авторы статьи пишут, что комментарии российского лидера прозвучали во время пресс-конференции в Ташкенте, где он также упомянул роль НАТО в Европе. По его словам, представители членов Североатлантического блока должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается вступать в военное противостояние с НАТО, в том числе нападать на Польшу, Прибалтику и другие граничащие с ней страны.
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россия, нато, владимир путин
РОССИЯ, НАТО, Владимир Путин
12:40 01.06.2024
 
Путин сделал резкое предупреждение Западу, пишет СМИ

Daily Express: Путин предупредил Запад о последствиях эскалации на Украине

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с мэром Тюмени Русланом Кухаруком
Президент Владимир Путин встретился с мэром Тюмени Русланом Кухаруком
© POOL
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин послал жесткий сигнал Западу по поводу Украины, сообщает издание Daily Express.
"Путин сделал жесткое предупреждение Западу в связи с эскалацией конфликта на Украине, подчеркнув, что это может привести к тяжелым глобальным последствиям", — говорится в материале газеты.
Кроме того, авторы статьи пишут, что комментарии российского лидера прозвучали во время пресс-конференции в Ташкенте, где он также упомянул роль НАТО в Европе. По его словам, представители членов Североатлантического блока должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям на территории России.
Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что Россия не собирается вступать в военное противостояние с НАТО, в том числе нападать на Польшу, Прибалтику и другие граничащие с ней страны.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
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