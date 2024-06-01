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Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО - 01.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240601/putin-848733788.html
Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО
Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО - 01.06.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО
Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы ускорить работу по поддержке участников СВО. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T15:11+0300
2024-06-01T15:11+0300
экономика
владимир путин
россия
сво
участники сво
поддержка
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы ускорить работу по поддержке участников СВО. "То же самое относится и к частным военным компаниям и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами, еще до вступления этих территорий в состав Российской Федерации, безусловно, это должно быть все отрегулировано. Мы и в прошлый раз с вами обсуждали, вы ставили этот вопрос. Вот сейчас поподробнее поговорим на этот счет и, безусловно, будем двигаться в этом направлении", — сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Он пообещал сделать все, для того чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу.Цивилева отметила, что необходимо оказывать социальную поддержку бойцов СВО и координировать работу министерств и ведомств для налаживания механизма предоставления социальных выплат."Эффективность и важность задач, о которых вы сейчас упомянули, имеются прежде всего в выполнении задач на передней линии, на линии фронта. Это, конечно, первоочередные вещи, но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это все в одном комплексе", — подчеркнул он.
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владимир путин, россия, сво, участники сво, поддержка
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, СВО, участники СВО, поддержка
15:11 01.06.2024
 
Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО

Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с мэром Тюмени Русланом Кухаруком
Президент Владимир Путин встретился с мэром Тюмени Русланом Кухаруком
© POOL
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы ускорить работу по поддержке участников СВО.
"То же самое относится и к частным военным компаниям и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами, еще до вступления этих территорий в состав Российской Федерации, безусловно, это должно быть все отрегулировано. Мы и в прошлый раз с вами обсуждали, вы ставили этот вопрос. Вот сейчас поподробнее поговорим на этот счет и, безусловно, будем двигаться в этом направлении", — сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
Он пообещал сделать все, для того чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу.
Цивилева отметила, что необходимо оказывать социальную поддержку бойцов СВО и координировать работу министерств и ведомств для налаживания механизма предоставления социальных выплат.
"Эффективность и важность задач, о которых вы сейчас упомянули, имеются прежде всего в выполнении задач на передней линии, на линии фронта. Это, конечно, первоочередные вещи, но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это все в одном комплексе", — подчеркнул он.
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ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯСВОучастники СВОподдержка
 
 
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