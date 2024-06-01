https://1prime.ru/20240601/putin-848733788.html

Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО

Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО - 01.06.2024, ПРАЙМ

Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО

Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы ускорить работу по поддержке участников СВО. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T15:11+0300

2024-06-01T15:11+0300

2024-06-01T15:11+0300

экономика

владимир путин

россия

сво

участники сво

поддержка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848675334_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_e9c370d24cdb95a604d3a8bfb50c417e.jpg

МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы ускорить работу по поддержке участников СВО. "То же самое относится и к частным военным компаниям и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами, еще до вступления этих территорий в состав Российской Федерации, безусловно, это должно быть все отрегулировано. Мы и в прошлый раз с вами обсуждали, вы ставили этот вопрос. Вот сейчас поподробнее поговорим на этот счет и, безусловно, будем двигаться в этом направлении", — сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Он пообещал сделать все, для того чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу.Цивилева отметила, что необходимо оказывать социальную поддержку бойцов СВО и координировать работу министерств и ведомств для налаживания механизма предоставления социальных выплат."Эффективность и важность задач, о которых вы сейчас упомянули, имеются прежде всего в выполнении задач на передней линии, на линии фронта. Это, конечно, первоочередные вещи, но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это все в одном комплексе", — подчеркнул он.

https://1prime.ru/20240530/svo-848683504.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, россия, сво, участники сво, поддержка