https://1prime.ru/20240601/putin-848733788.html
Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО
Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО - 01.06.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО
Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы ускорить работу по поддержке участников СВО. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T15:11+0300
2024-06-01T15:11+0300
2024-06-01T15:11+0300
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы ускорить работу по поддержке участников СВО. "То же самое относится и к частным военным компаниям и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами, еще до вступления этих территорий в состав Российской Федерации, безусловно, это должно быть все отрегулировано. Мы и в прошлый раз с вами обсуждали, вы ставили этот вопрос. Вот сейчас поподробнее поговорим на этот счет и, безусловно, будем двигаться в этом направлении", — сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой. Он пообещал сделать все, для того чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу.Цивилева отметила, что необходимо оказывать социальную поддержку бойцов СВО и координировать работу министерств и ведомств для налаживания механизма предоставления социальных выплат."Эффективность и важность задач, о которых вы сейчас упомянули, имеются прежде всего в выполнении задач на передней линии, на линии фронта. Это, конечно, первоочередные вещи, но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это все в одном комплексе", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/20240530/svo-848683504.html
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владимир путин, россия, сво, участники сво, поддержка
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ, СВО, участники СВО, поддержка
Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО
Путин пообещал ускорить работу по поддержке участников СВО
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал сделать все, чтобы ускорить работу по поддержке участников СВО.
"То же самое относится и к частным военным компаниям и к бойцам, которые воевали, как выяснилось, с общим противником, с неонацистами, еще до вступления этих территорий в состав Российской Федерации, безусловно, это должно быть все отрегулировано. Мы и в прошлый раз с вами обсуждали, вы ставили этот вопрос. Вот сейчас поподробнее поговорим на этот счет и, безусловно, будем двигаться в этом направлении", — сказал Путин на встрече с руководителем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
Он пообещал сделать все, для того чтобы правительство, соответствующие ведомства ускорили эту работу.
Цивилева отметила, что необходимо оказывать социальную поддержку бойцов СВО и координировать работу министерств и ведомств для налаживания механизма предоставления социальных выплат.
"Эффективность и важность задач, о которых вы сейчас упомянули, имеются прежде всего в выполнении задач на передней линии, на линии фронта. Это, конечно, первоочередные вещи, но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это все в одном комплексе", — подчеркнул он.
Путин об СВО: в конечном итоге все встанет на свои места