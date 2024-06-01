https://1prime.ru/20240601/rostekh-848728608.html
Ростех создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе
Ростех создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе - 01.06.2024, ПРАЙМ
Ростех создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе
В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе "Депеша", управляемый через джойстик и FPV-шлем, машина предназначена для поражения живой силы и техники | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T08:22+0300
2024-06-01T08:22+0300
2024-06-01T08:22+0300
россия
ростех
fpv-дроны
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе "Депеша", управляемый через джойстик и FPV-шлем, машина предназначена для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа "зубы дракона", сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Ростеха. До сегодняшнего дня к FPV-дронам относились исключительно летающие коптеры. "Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) разработал многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У роботизированного комплекса "Багги" - колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели", - говорится в сообщении. В настоящее время роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне СВО. Одной из важнейших характеристик машин, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. У "Депеши" она составляет 150 килограмм, у "Багги" - 250 килограмм. Это делает этих роботов надежными помощниками для бойцов на передовой. "Депеша" и "Багги" быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат. Дистанционно управляемые роботы "Депеша" (разработан АО КБП) и "Багги" (разработан ВНИИ Сигнал) в различных вариантах исполнения могут использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа ДОТ, ДЗОТ, укрепленных огневых точек и опорных пунктов. Также они могут применяться для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, таких как "зубы дракона", что позволит обеспечить прохождение бронетанковой техники. Кроме того, эти роботы могут выполнять задачи по минированию местности.
https://1prime.ru/20240531/belgiya-848726373.html
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россия, ростех, fpv-дроны
РОССИЯ, Ростех, FPV-дроны
Ростех создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе
Ростех создал первый в мире наземный FPV-дрон-камикадзе "Депеша"
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В России создали первый в мире наземный робот-камикадзе "Депеша", управляемый через джойстик и FPV-шлем, машина предназначена для поражения живой силы и техники противника, а также укреплений типа "зубы дракона", сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Ростеха.
До сегодняшнего дня к FPV-дронам относились исключительно летающие коптеры.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) разработал многофункциональные роботизированные комплексы "Депеша" и "Багги". Робот "Депеша" собран на гусеничной платформе и управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема. У роботизированного комплекса "Багги" - колесная платформа, управляется он с помощью джойстика и планшета. Оба робота могут использоваться как наземные дроны-камикадзе для поражения целей противника подрывом заряда, который робототехнический комплекс доставляет к цели", - говорится в сообщении.
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В настоящее время роботы проходят всесторонние испытания, в том числе в зоне СВО.
Одной из важнейших характеристик машин, наряду с компактностью и маневренностью, является их грузоподъемность. У "Депеши" она составляет 150 килограмм, у "Багги" - 250 килограмм. Это делает этих роботов надежными помощниками для бойцов на передовой. "Депеша" и "Багги" быстро и незаметно могут доставлять на передний край провизию, боеприпасы, топливо и даже эвакуировать раненых солдат.
Дистанционно управляемые роботы "Депеша" (разработан АО КБП) и "Багги" (разработан ВНИИ Сигнал) в различных вариантах исполнения могут использоваться для поражения живой силы противника, фортификационных сооружений типа ДОТ, ДЗОТ, укрепленных огневых точек и опорных пунктов.
Также они могут применяться для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, таких как "зубы дракона", что позволит обеспечить прохождение бронетанковой техники.
Кроме того, эти роботы могут выполнять задачи по минированию местности.