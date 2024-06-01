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В Италии прокомментировали потери бизнеса страны из-за санкций
В Италии прокомментировали потери бизнеса страны из-за санкций - 01.06.2024, ПРАЙМ
В Италии прокомментировали потери бизнеса страны из-за санкций
Из-за англироссийских рестрикций США и Евросоюза Италия теряет российский рынок, и то, что потеряно, уже не восстановить, потому что на смену ему приходят... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T14:29+0300
2024-06-01T14:29+0300
2024-06-01T14:30+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Из-за англироссийских рестрикций США и Евросоюза Италия теряет российский рынок, и то, что потеряно, уже не восстановить, потому что на смену ему приходят предприниматели из Китая, Вьетнама, Турции. Об этом в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини. "Самое ужасное, что итальянский бизнес из-за санкций теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем большого куска", - сказал он. Кроме того, он добавил, что дальше будет только хуже. По его словам, в условиях нынешней турбулентности итальянский бизнес ничего не может планировать, из-за чего он вынужден сворачивать свою работу.Торрембини подчеркнул, что "свято место пусто не бывает" и китайцы, вьетнамцы, турки и представители других культур занимают места итальянцев. Помимо этого, по его словам, Россия и сама развивает экономику и заниматься теми отраслями, где до сих пор был только импорт.Полный текст интервью читайте на ria.ru 3 июня в 11.00 мск.
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россия, италия, бизнес
В Италии прокомментировали потери бизнеса страны из-за санкций
GIM Unimpresa: потери итальянского бизнеса в России не восстановить
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Из-за англироссийских рестрикций США и Евросоюза Италия теряет российский рынок, и то, что потеряно, уже не восстановить, потому что на смену ему приходят предприниматели из Китая, Вьетнама, Турции. Об этом в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 рассказал президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.
"Самое ужасное, что итальянский бизнес из-за санкций теряет российский рынок. За прошедшие два года мы уже лишились на нем большого куска", - сказал он.
Кроме того, он добавил, что дальше будет только хуже. По его словам, в условиях нынешней турбулентности итальянский бизнес ничего не может планировать, из-за чего он вынужден сворачивать свою работу.
Торрембини подчеркнул, что "свято место пусто не бывает" и китайцы, вьетнамцы, турки и представители других культур занимают места итальянцев. Помимо этого, по его словам, Россия и сама развивает экономику и заниматься теми отраслями, где до сих пор был только импорт.
Полный текст интервью читайте на ria.ru
3 июня в 11.00 мск.
WSJ: санкции США подтолкнули к созданию глобальной теневой экономики