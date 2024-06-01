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ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России - 01.06.2024, ПРАЙМ
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ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России
ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России - 01.06.2024, ПРАЙМ
ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России
Центробанк Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России, говорится в сообщении регулятора страны. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T23:27+0300
2024-06-01T23:27+0300
политика
венгрия
банк
сокращения
россия
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Центробанк Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России, говорится в сообщении регулятора страны.Банк Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российской "дочке" — ОТП Банке.В пресс-службе OTP Group ответили регулятору, что доля дочерней компании на российском рынке кредитов в первом квартале 2024 года составляет всего 0,14%, а её доля во всей группе — 4,2%.Венгерский банк отменил транзакции клиентов в долларах, связанных с Россией, и не проводит платежные операции с участием России за пределами Европейской экономической зоны и Великобритании.Весной ЕЦБ усилил давление на европейские банки, работающие в России. Австрийский банк RBI сообщил, что регулятор, вероятно, потребует от него ускорить сокращение бизнеса в России.
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венгрия, банк, сокращения, россия
Политика, ВЕНГРИЯ, БАНК, сокращения, РОССИЯ
23:27 01.06.2024
 
ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России

ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России

© flickr.com / varpho# ОТП Банк
# ОТП Банк - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© flickr.com / varpho
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Центробанк Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в России, говорится в сообщении регулятора страны.
Банк Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российской "дочке" — ОТП Банке.
В пресс-службе OTP Group ответили регулятору, что доля дочерней компании на российском рынке кредитов в первом квартале 2024 года составляет всего 0,14%, а её доля во всей группе — 4,2%.
Венгерский банк отменил транзакции клиентов в долларах, связанных с Россией, и не проводит платежные операции с участием России за пределами Европейской экономической зоны и Великобритании.
Весной ЕЦБ усилил давление на европейские банки, работающие в России. Австрийский банк RBI сообщил, что регулятор, вероятно, потребует от него ускорить сокращение бизнеса в России.
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ПолитикаВЕНГРИЯБАНКсокращенияРОССИЯ
 
 
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