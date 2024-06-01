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Кандидат в президенты США осудил решение Байдена по Украине - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Кандидат в президенты США осудил решение Байдена по Украине
Кандидат в президенты США осудил решение Байдена по Украине - 01.06.2024, ПРАЙМ
Кандидат в президенты США осудил решение Байдена по Украине
Разрешить Украине ударять американским оружием по российской территории является "безумной эскалацией" конфликта, поделился своим мнением независимый кандидат в | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T08:51+0300
2024-06-01T08:52+0300
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Разрешить Украине ударять американским оружием по российской территории является "безумной эскалацией" конфликта, поделился своим мнением независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, резко осуждая решение действующего главы Белого дома."Еще одна безумная эскалация со стороны администрации Байдена - наделение Украины полномочиями наносить удары по целям в... России. Используя наше оружие", - сообщил политик в социальной сети X. Ранее сообщалось, что 31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
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россия, украина, сша
РОССИЯ, УКРАИНА, США
08:51 01.06.2024 (обновлено: 08:52 01.06.2024)
 
Кандидат в президенты США осудил решение Байдена по Украине

Кандидат в президенты Кеннеди-младший назвал решение Байдена по Украине безумным

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Разрешить Украине ударять американским оружием по российской территории является "безумной эскалацией" конфликта, поделился своим мнением независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, резко осуждая решение действующего главы Белого дома.
"Еще одна безумная эскалация со стороны администрации Байдена - наделение Украины полномочиями наносить удары по целям в... России. Используя наше оружие", - сообщил политик в социальной сети X.
Ранее сообщалось, что 31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.
Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
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