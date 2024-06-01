https://1prime.ru/20240601/stavka-848698380.html

У Банка России не осталось другого выхода

У Банка России не осталось другого выхода - 01.06.2024, ПРАЙМ

У Банка России не осталось другого выхода

Решение Банка России по ставке будет зависеть от темпов ускорения экономики, продолжающегося роста цен (“залипшей” инфляции), потребительского спроса,... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T03:00+0300

2024-06-01T03:00+0300

2024-06-01T03:00+0300

ставка банка россии

прогноз по ключевой ставке цб

нра

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Решение Банка России по ставке будет зависеть от темпов ускорения экономики, продолжающегося роста цен (“залипшей” инфляции), потребительского спроса, сохранения мягкой бюджетной политики и по-прежнему высоких инфляционных ожиданий населения. По совокупности упомянутых факторов регулятор в базовом сценарии может увеличить ключевую ставку на 100 б.п. до 17%, ожидают аналитики Национального рейтингового агентства (НРА).Аргументами против повышения ставки могут являться:Однако, этих аргументов, на взгляд экспертов НРА, недостаточно, так как проинфляционные факторы доминируют. В пользу высокой вероятности повышения ставки говорят также публичные выступления высших руководителей Банка России. Так, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в недавнем интервью газете "Аргументы и факты" отметил "Сейчас темпы экономического роста выше обычного, как и спрос на кредиты, а инфляция требует ответа в виде высокой ставки. Результат — низкая инфляция — будет достигнут, но на это требуется время…".Таким образом, вероятность сохранения ставки на текущем уровне равна 40% против вероятности повышения ставки в 60%."В связи с этим мы ужесточаем свой прогноз и оцениваем ключевую ставку на конец 2024 года на уровне 15,5%–16%, ближе к верхней границе. После ожидаемого повышения осенью возможно понижение ключевой ставки до 14,5–15% но только после того, как Банк России действительно убедится, что проинфляционные риски снижаются. Пока такой сценарий видится маловероятным", - говорится в обзоре Национального рейтингового агентства.

https://1prime.ru/20240530/stavka-848651201.html

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ставка банка россии, прогноз по ключевой ставке цб, нра