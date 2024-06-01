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Ветеранам СВО с 1 июня начнут выдавать авто с ручным управлением

Ветеранам СВО с 1 июня начнут выдавать авто с ручным управлением - 01.06.2024, ПРАЙМ

Ветеранам СВО с 1 июня начнут выдавать авто с ручным управлением

Выдача автомобилей с ручным управлением начинается с 1 июня ветеранам спецоперации, лишившимся ног и не имеющим возможности пройти протезирование, об этом на... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T16:27+0300

2024-06-01T16:27+0300

2024-06-01T16:27+0300

экономика

россия

сво

ветеран

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Выдача автомобилей с ручным управлением начинается с 1 июня ветеранам спецоперации, лишившимся ног и не имеющим возможности пройти протезирование, об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложила председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Ранее Цивилева предложила предоставлять ветеранам спецоперации автомобили на ручном управлении для тех, кому невозможно установить протезы или кто прикован к инвалидному креслу. "И настолько все быстро: нас поддержала Государственная дума, уже 6 мая были внесены поправки в федеральный закон, а 29 мая уже издан указ, и этот закон вступил в силу. И мы уже 1 июня начинаем выдавать автомобили нашим героям", — сказала Цивилева. Она также отметила, что уже сейчас началось обеспечение ветеранов высокофункциональными протезами благодаря доплате к сертификатам, которые те получают в соцфонде. Путин 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Фонд занимается медицинской, социальной, психологической реабилитацией, организацией системы долговременного ухода, санаторно-курортным лечением, обеспечением лекарствами и протезами, адаптацией жилых помещений, переобучением, трудоустройством и многим другим. Основная цель — адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. В конце мая Цивилева рассказывала журналистам, что фонд за год своего существования помог трудоустроить 3 тысячи ветеранов специальной военной операции.

https://1prime.ru/20240424/minfin-847638063.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сво, ветеран, владимир путин