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Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" - 01.06.2024, ПРАЙМ
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"
Суд признал более 1700 человек пострадавшими в рамках уголовного дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T14:46+0300
2024-06-01T14:46+0300
россия
крокус сити холл
теракт
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Суд признал более 1700 человек пострадавшими в рамках уголовного дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в опубликованном постановлении суда в отношении четырех обвиняемых. "В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке. Ранее издание "Коммерсант" писало, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, в рамках дела о теракте. Отмечалось, что фигурантами этого уголовного дела стали два человека, которые, в свою очередь, не признали свою вину и были отпущены под подписку о невыезде.
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россия, крокус сити холл, теракт
РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт
14:46 01.06.2024
 
Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Суд признал 1700 человек потерпевшими по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Суд признал более 1700 человек пострадавшими в рамках уголовного дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в опубликованном постановлении суда в отношении четырех обвиняемых.
"В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке.
Ранее издание "Коммерсант" писало, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, в рамках дела о теракте. Отмечалось, что фигурантами этого уголовного дела стали два человека, которые, в свою очередь, не признали свою вину и были отпущены под подписку о невыезде.
 
РОССИЯКрокус сити холлтеракт
 
 
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