https://1prime.ru/20240601/tekrakt-v-krokuse-848733668.html

Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе" - 01.06.2024, ПРАЙМ

Более 1700 человек признали потерпевшими по делу о теракте в "Крокусе"

Суд признал более 1700 человек пострадавшими в рамках уголовного дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T14:46+0300

2024-06-01T14:46+0300

2024-06-01T14:46+0300

россия

крокус сити холл

теракт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:40:3177:1827_1920x0_80_0_0_261e1420129a1ac2e767e186adc071a1.jpg

МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Суд признал более 1700 человек пострадавшими в рамках уголовного дела о террористическом акте в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом говорится в опубликованном постановлении суда в отношении четырех обвиняемых. "В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, среди которых судебно-медицинские, баллистические, молекулярно-генетические, пожарно-технические, инженерно-строительные, дактилоскопические", - говорится в постановлении, опубликованном в судебной картотеке. Ранее издание "Коммерсант" писало, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, в рамках дела о теракте. Отмечалось, что фигурантами этого уголовного дела стали два человека, которые, в свою очередь, не признали свою вину и были отпущены под подписку о невыезде.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крокус сити холл, теракт