Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сын Трампа прокомментировал вердикт против отца - 01.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240601/tramp-848728985.html
Сын Трампа прокомментировал вердикт против отца
Сын Трампа прокомментировал вердикт против отца - 01.06.2024, ПРАЙМ
Сын Трампа прокомментировал вердикт против отца
Решение суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа является политическим преследованием, так как противники боятся его возвращения на пост, заявил сын... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T08:56+0300
2024-06-01T08:56+0300
сша
дональд трамп
такер карлсон
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/24/834402409_0:133:2560:1573_1920x0_80_0_0_373af301c653849e81b7da23a1904c8d.jpg
МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Решение суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа является политическим преследованием, так как противники боятся его возвращения на пост, заявил сын кандидата в президенты Дональд Трамп-младший."Это чистое и простое политическое преследование. Они пойдут на все, чтобы остановить Трампа", - рассказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он также добавил, что за годы в политике его отец стал намного опытнее, поэтому избираться на второй срок – "отличная идея во многих аспектах". По словам Дональда Трампа-младшего, такой судебный вердикт не повлияет на решение Дональда Трампа продолжать предвыборную кампанию.Ранее губернатор отмечал, что дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа основано на политической повестке. По его словам, если бы ответчиком был не экс-президент, то подобное дело никогда не было бы возбуждено в Штатах.30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение.По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
https://1prime.ru/20240531/tramp-848692080.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83440/24/834402409_144:0:2416:1704_1920x0_80_0_0_0dfab98a2b909a023483c0d94e718776.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, дональд трамп, такер карлсон
США, Дональд Трамп, Такер Карлсон
08:56 01.06.2024
 
Сын Трампа прокомментировал вердикт против отца

Сын Трампа назвал вердикт против отца политическим преследованием из страха

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЭкс-президент США Дональд Трамп.
Экс-президент США Дональд Трамп. - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Решение суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа является политическим преследованием, так как противники боятся его возвращения на пост, заявил сын кандидата в президенты Дональд Трамп-младший.
"Это чистое и простое политическое преследование. Они пойдут на все, чтобы остановить Трампа", - рассказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Он также добавил, что за годы в политике его отец стал намного опытнее, поэтому избираться на второй срок – "отличная идея во многих аспектах". По словам Дональда Трампа-младшего, такой судебный вердикт не повлияет на решение Дональда Трампа продолжать предвыборную кампанию.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов
Вчера, 08:07
Ранее губернатор отмечал, что дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа основано на политической повестке. По его словам, если бы ответчиком был не экс-президент, то подобное дело никогда не было бы возбуждено в Штатах.
30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение.
По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
 
СШАДональд ТрампТакер Карлсон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала