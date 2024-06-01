https://1prime.ru/20240601/tramp-848728985.html

Сын Трампа прокомментировал вердикт против отца

Сын Трампа прокомментировал вердикт против отца - 01.06.2024, ПРАЙМ

Сын Трампа прокомментировал вердикт против отца

Решение суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа является политическим преследованием, так как противники боятся его возвращения на пост, заявил сын... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T08:56+0300

2024-06-01T08:56+0300

2024-06-01T08:56+0300

сша

дональд трамп

такер карлсон

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МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. Решение суда по делу бывшего президента США Дональда Трампа является политическим преследованием, так как противники боятся его возвращения на пост, заявил сын кандидата в президенты Дональд Трамп-младший."Это чистое и простое политическое преследование. Они пойдут на все, чтобы остановить Трампа", - рассказал он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Он также добавил, что за годы в политике его отец стал намного опытнее, поэтому избираться на второй срок – "отличная идея во многих аспектах". По словам Дональда Трампа-младшего, такой судебный вердикт не повлияет на решение Дональда Трампа продолжать предвыборную кампанию.Ранее губернатор отмечал, что дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа основано на политической повестке. По его словам, если бы ответчиком был не экс-президент, то подобное дело никогда не было бы возбуждено в Штатах.30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение.По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

https://1prime.ru/20240531/tramp-848692080.html

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сша, дональд трамп, такер карлсон