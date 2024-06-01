https://1prime.ru/20240601/tsennye-bumagi-848732039.html
В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг
В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг - 01.06.2024, ПРАЙМ
В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг
Правительство России на заседании в четверг одобрило ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о проспектах ценных бумаг, сообщается на сайте правительства. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T12:27+0300
2024-06-01T12:27+0300
2024-06-01T12:28+0300
россия
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о проспектах ценных бумаг, сообщается на сайте правительства. В декабре 2023 года посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и вице-премьер России Алексей Оверчук подписали соглашение между двумя странами о проспектах ценных бумаг. "Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект будет обсуждаться в рамках реализации Союзной программы по гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов, в целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков двух стран, а также создания единого экономического пространства и правовых основ общего рынка.
https://1prime.ru/20240530/agrobiznes-848685229.html
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россия, белоруссия, ценные бумаги
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ценные бумаги
В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг
Кабмин РФ одобрил ратификацию соглашения с Белоруссией о проспектах ценных бумаг
МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о проспектах ценных бумаг, сообщается на сайте правительства.
В декабре 2023 года посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и вице-премьер России Алексей Оверчук подписали соглашение между двумя странами о проспектах ценных бумаг.
"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект будет обсуждаться в рамках реализации Союзной программы по гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов, в целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков двух стран, а также создания единого экономического пространства и правовых основ общего рынка.
Кабмин продолжит поддержку агробизнеса для создания сельхозпредприятий