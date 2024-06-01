https://1prime.ru/20240601/tsennye-bumagi-848732039.html

В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг

В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг - 01.06.2024, ПРАЙМ

В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг

Правительство России на заседании в четверг одобрило ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о проспектах ценных бумаг, сообщается на сайте правительства. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T12:27+0300

2024-06-01T12:27+0300

2024-06-01T12:28+0300

россия

белоруссия

ценные бумаги

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о проспектах ценных бумаг, сообщается на сайте правительства. В декабре 2023 года посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и вице-премьер России Алексей Оверчук подписали соглашение между двумя странами о проспектах ценных бумаг. "Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект будет обсуждаться в рамках реализации Союзной программы по гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов, в целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков двух стран, а также создания единого экономического пространства и правовых основ общего рынка.

https://1prime.ru/20240530/agrobiznes-848685229.html

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россия, белоруссия, ценные бумаги