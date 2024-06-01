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В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг - 01.06.2024, ПРАЙМ
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В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг
В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг - 01.06.2024, ПРАЙМ
В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг
Правительство России на заседании в четверг одобрило ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о проспектах ценных бумаг, сообщается на сайте правительства. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T12:27+0300
2024-06-01T12:28+0300
россия
белоруссия
ценные бумаги
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о проспектах ценных бумаг, сообщается на сайте правительства. В декабре 2023 года посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и вице-премьер России Алексей Оверчук подписали соглашение между двумя странами о проспектах ценных бумаг. "Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект будет обсуждаться в рамках реализации Союзной программы по гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов, в целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков двух стран, а также создания единого экономического пространства и правовых основ общего рынка.
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россия, белоруссия, ценные бумаги
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ценные бумаги
12:27 01.06.2024 (обновлено: 12:28 01.06.2024)
 
В РФ одобрили ратификацию договора с Белоруссией о проспектах ценных бумаг

Кабмин РФ одобрил ратификацию соглашения с Белоруссией о проспектах ценных бумаг

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило ратификацию соглашения между РФ и Белоруссией о проспектах ценных бумаг, сообщается на сайте правительства.
В декабре 2023 года посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и вице-премьер России Алексей Оверчук подписали соглашение между двумя странами о проспектах ценных бумаг.
"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о проспектах ценных бумаг" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект будет обсуждаться в рамках реализации Союзной программы по гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, включая обеспечение создания единых принципов страхования вкладов, в целях укрепления надежности и обеспечения стабильности финансовых рынков двух стран, а также создания единого экономического пространства и правовых основ общего рынка.
Дом Правительства Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
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