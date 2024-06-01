https://1prime.ru/20240601/turizm-848735975.html

В АТОР объяснили интерес россиян к внутреннему туризму

В АТОР объяснили интерес россиян к внутреннему туризму - 01.06.2024, ПРАЙМ

В АТОР объяснили интерес россиян к внутреннему туризму

Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые популярные направления внутреннего туризма у россиян в 2024 году. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T21:08+0300

2024-06-01T21:08+0300

2024-06-01T21:08+0300

экономика

россия

туризм

внутренний туризм

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые популярные направления внутреннего туризма у россиян в 2024 году.На первом месте по количеству проданных путевок стал Краснодарский край - 64% всех бронирований. В Республику Крым оформлено 10% от общего путевок, в Кавминводы – 9%, в Петербург – 5%, на Москву и Подмосковье пришлось 4% бронирований.В АТОР отметили, что по состоянию на 31 мая продажи путевок в Краснодарский край в этом году выросли на 11%, в Крым — на 100%, в Москву — на 52%, в Санкт-Петербург — на 20%. Спрос на туры в Москву вырос на 52%, в Кавминводы и Подмосковье — на 7% и 5% соответственно.В АТОР объяснили увеличение спроса на внутренний туризм повышением цен на зарубежных курортах и органическим ростом спроса на российский юг. Прогнозируется, что количество поездок граждан РФ по стране достигнет 48 млн, что составляет более 53% от общего годового объема в 90 млн поездок.

https://1prime.ru/20240531/turizm-848722370.html

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россия, туризм, внутренний туризм