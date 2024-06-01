Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР объяснили интерес россиян к внутреннему туризму - 01.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240601/turizm-848735975.html
В АТОР объяснили интерес россиян к внутреннему туризму
В АТОР объяснили интерес россиян к внутреннему туризму - 01.06.2024, ПРАЙМ
В АТОР объяснили интерес россиян к внутреннему туризму
Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые популярные направления внутреннего туризма у россиян в 2024 году. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T21:08+0300
2024-06-01T21:08+0300
экономика
россия
туризм
внутренний туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846857534_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_ccfabc9df6ee1e3156890f76ccc6c925.jpg
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые популярные направления внутреннего туризма у россиян в 2024 году.На первом месте по количеству проданных путевок стал Краснодарский край - 64% всех бронирований. В Республику Крым оформлено 10% от общего путевок, в Кавминводы – 9%, в Петербург – 5%, на Москву и Подмосковье пришлось 4% бронирований.В АТОР отметили, что по состоянию на 31 мая продажи путевок в Краснодарский край в этом году выросли на 11%, в Крым — на 100%, в Москву — на 52%, в Санкт-Петербург — на 20%. Спрос на туры в Москву вырос на 52%, в Кавминводы и Подмосковье — на 7% и 5% соответственно.В АТОР объяснили увеличение спроса на внутренний туризм повышением цен на зарубежных курортах и органическим ростом спроса на российский юг. Прогнозируется, что количество поездок граждан РФ по стране достигнет 48 млн, что составляет более 53% от общего годового объема в 90 млн поездок.
https://1prime.ru/20240531/turizm-848722370.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846857534_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_b94ef31bd0040b23903b9a356099a691.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм, внутренний туризм
Экономика, РОССИЯ, Туризм, внутренний туризм
21:08 01.06.2024
 
В АТОР объяснили интерес россиян к внутреннему туризму

АТОР: Кубань и Крым стали самыми востребованными у россиян для отпуска летом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛетний отдых в Красноярском крае
Летний отдых в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые популярные направления внутреннего туризма у россиян в 2024 году.
На первом месте по количеству проданных путевок стал Краснодарский край - 64% всех бронирований. В Республику Крым оформлено 10% от общего путевок, в Кавминводы – 9%, в Петербург – 5%, на Москву и Подмосковье пришлось 4% бронирований.
В АТОР отметили, что по состоянию на 31 мая продажи путевок в Краснодарский край в этом году выросли на 11%, в Крым — на 100%, в Москву — на 52%, в Санкт-Петербург — на 20%. Спрос на туры в Москву вырос на 52%, в Кавминводы и Подмосковье — на 7% и 5% соответственно.
В АТОР объяснили увеличение спроса на внутренний туризм повышением цен на зарубежных курортах и органическим ростом спроса на российский юг. Прогнозируется, что количество поездок граждан РФ по стране достигнет 48 млн, что составляет более 53% от общего годового объема в 90 млн поездок.
Судоходство в проливе Босфор - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
В АТОР назвали лидера среди туристических направлений у россиян
Вчера, 18:13
 
ЭкономикаРОССИЯТуризмвнутренний туризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала