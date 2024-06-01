https://1prime.ru/20240601/ukraina-848729363.html
Киев разочарован решением Запада по запрету на удары по России, пишет СМИ
Киев разочарован решением Запада по запрету на удары по России, пишет СМИ - 01.06.2024, ПРАЙМ
Киев разочарован решением Запада по запрету на удары по России, пишет СМИ
Украинские власти разочарованы частичным снятием запрета на удары по российской территории с помощью американского оружия, однако Владимир Зеленский 1 июня... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T09:20+0300
2024-06-01T09:20+0300
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ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ. Украинские власти разочарованы частичным снятием запрета на удары по российской территории с помощью американского оружия, однако Владимир Зеленский 1 июня обсудит с министром обороны США Ллойдом Остином расширение возможностей Киева в этом вопросе. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники."Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия", - сообщается в материале статьи. По словам опрошенных газетой источников, пожелавших остаться анонимными, в Киеве называют решение американского лидера "только началом", и уже в субботу, 1 июня, Зеленский намерен встретиться с шефом Пентагона для обсуждения снятия запрета. Их переговоры, как ожидается, состоятся в Сингапуре, куда оба прибыли для участия в саммите "Диалог Шангри-Ла". Ранее сообщалось, что 31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" представляет собой ежегодный межправительственный форум безопасности, проводимый независимый аналитическим центром "Международный институт стратегических исследований" (IISS), в котором принимают участие министры обороны, постоянные руководители министерств и другие военные руководители 28 государств АТР.
https://1prime.ru/20240531/ukraina-848725143.html
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украина, сша, военная помощь украине
УКРАИНА, США, военная помощь Украине
Киев разочарован решением Запада по запрету на удары по России, пишет СМИ
Politico: Киев разочарован частичным снятием запрета США на удары вглубь России
ВАШИНГТОН, 1 июн - ПРАЙМ.
Украинские власти разочарованы частичным снятием запрета на удары по российской территории с помощью американского оружия, однако Владимир Зеленский 1 июня обсудит с министром обороны США Ллойдом Остином расширение возможностей Киева в этом вопросе. Об этом пишет
издание Politico со ссылкой на источники.
"Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия", - сообщается в материале статьи.
По словам опрошенных газетой источников, пожелавших остаться анонимными, в Киеве называют решение американского лидера "только началом", и уже в субботу, 1 июня, Зеленский намерен встретиться с шефом Пентагона для обсуждения снятия запрета. Их переговоры, как ожидается, состоятся в Сингапуре, куда оба прибыли для участия в саммите "Диалог Шангри-Ла".
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Ранее сообщалось, что 31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.
Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
Азиатский саммит по безопасности "Диалог Шангри-Ла" представляет собой ежегодный межправительственный форум безопасности, проводимый независимый аналитическим центром "Международный институт стратегических исследований" (IISS), в котором принимают участие министры обороны, постоянные руководители министерств и другие военные руководители 28 государств АТР.