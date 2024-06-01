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В Крыму сравнили с шакалами страны, разрешившие Украине атаковать Россию
В Крыму сравнили с шакалами страны, разрешившие Украине атаковать Россию - 01.06.2024, ПРАЙМ
В Крыму сравнили с шакалами страны, разрешившие Украине атаковать Россию
Разрешившие Украине атаковать российскую территорию западным оружием страны подобны шакалам, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T12:55+0300
2024-06-01T12:55+0300
2024-06-01T12:56+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - ПРАЙМ. Разрешившие Украине атаковать российскую территорию западным оружием страны подобны шакалам, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. "Стая шакалов, нападающих на медведя, обычно разбегается с визгом, как только пара их разорванных вожаков взлетает в воздух от удара когтистой лапы разъяренного хозяина тайги", - сообщил депутат РИА Новости. Кроме того, вице-премьер добавил, что отрезвить впавший в состояние экстаза Запад может только ясная и осязаемая угроза нанесения по "наиболее ретивым" противникам России "сокрушительного удара, полностью выводящего эти страны из боевых порядков". 31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".
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россия, украина, запад
В Крыму сравнили с шакалами страны, разрешившие Украине атаковать Россию
Вице-премьер Мурадов сравнил с шакалами страны, разрешившие Киеву бить по России
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн - ПРАЙМ. Разрешившие Украине атаковать российскую территорию западным оружием страны подобны шакалам, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Стая шакалов, нападающих на медведя, обычно разбегается с визгом, как только пара их разорванных вожаков взлетает в воздух от удара когтистой лапы разъяренного хозяина тайги", - сообщил депутат РИА Новости.
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Кроме того, вице-премьер добавил, что отрезвить впавший в состояние экстаза Запад может только ясная и осязаемая угроза нанесения по "наиболее ретивым" противникам России "сокрушительного удара, полностью выводящего эти страны из боевых порядков".
31 мая украинские власти получили от американских послание касательно возможности использования поставляемого США вооружения для ударов по территории России. Об этом рассказал Владимир Зеленский, назвав содержание послания "шагом вперед", но не приведя деталей.
Ранее газета Politico, ссылаясь на знакомый с ситуацией источник, писала, что американский президент втайне разрешил Украине бить американским оружием по целям в России. Речь также шла о территории у границы с Харьковской областью, позиция относительно ударов далеко вглубь России "не претерпела изменений".