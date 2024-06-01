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Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине - 01.06.2024, ПРАЙМ
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине
интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Дональд Трамп-младший."Как выглядит победа на Украине? Я не знаю. <...> И Blackrock придет туда и... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T13:28+0300
2024-06-01T13:28+0300
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы ждут окончания конфликта на Украине, чтобы захватить сельскохозяйственные угодья в этой стране. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Дональд Трамп-младший."Как выглядит победа на Украине? Я не знаю. <...> И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так ли это? Потому что мне кажется, что это именно так", — заявил сын экс-президента.Ранее СМИ сообщали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке планирует заняться координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.Однако позднее, по информации издания The Wall Street Journal, поступила информация, что предприятия BlackRock BLK и PIMCO хотят оказать на украинские власти давление с целью заставить их начать снова выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году.
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украина, сша
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине
Трамп-младший заявил, что иностранные корпорации завладеют Украиной
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ.
Иностранные инвесторы ждут окончания конфликта на Украине, чтобы захватить сельскохозяйственные угодья в этой стране. Об этом в интервью
американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Дональд Трамп-младший.
"Как выглядит победа на Украине? Я не знаю. <...> И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так ли это? Потому что мне кажется, что это именно так", — заявил сын экс-президента.
Ранее СМИ сообщали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке планирует заняться координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.
Однако позднее, по информации издания The Wall Street Journal, поступила информация, что предприятия BlackRock BLK и PIMCO хотят оказать на украинские власти давление с целью заставить их начать снова выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году.
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