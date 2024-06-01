Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине - 01.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240601/ukraina-848733042.html
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине - 01.06.2024, ПРАЙМ
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине
интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Дональд Трамп-младший."Как выглядит победа на Украине? Я не знаю. <...> И Blackrock придет туда и... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T13:28+0300
2024-06-01T13:28+0300
украина
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы ждут окончания конфликта на Украине, чтобы захватить сельскохозяйственные угодья в этой стране. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Дональд Трамп-младший."Как выглядит победа на Украине? Я не знаю. &lt;...&gt; И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так ли это? Потому что мне кажется, что это именно так", — заявил сын экс-президента.Ранее СМИ сообщали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке планирует заняться координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.Однако позднее, по информации издания The Wall Street Journal, поступила информация, что предприятия BlackRock BLK и PIMCO хотят оказать на украинские власти давление с целью заставить их начать снова выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году.
https://1prime.ru/20240601/zapad-848730142.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша
УКРАИНА, США
13:28 01.06.2024
 
Трамп-младший сделал неожиданное заявление об Украине

Трамп-младший заявил, что иностранные корпорации завладеют Украиной

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы ждут окончания конфликта на Украине, чтобы захватить сельскохозяйственные угодья в этой стране. Об этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Дональд Трамп-младший.

"Как выглядит победа на Украине? Я не знаю. <...> И Blackrock придет туда и захватит все сельскохозяйственные угодья. Так ли это? Потому что мне кажется, что это именно так", — заявил сын экс-президента.
Ранее СМИ сообщали, что инвестиционная компания BlackRock со штаб-квартирой в Нью-Йорке планирует заняться координацией усилий по привлечению средств для восстановления Украины. Отмечалось, что украинское правительство щедро платит этой фирме за консультации по дорожной карте реконструкции.
Однако позднее, по информации издания The Wall Street Journal, поступила информация, что предприятия BlackRock BLK и PIMCO хотят оказать на украинские власти давление с целью заставить их начать снова выплачивать проценты по своему долгу уже в следующем году.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
В Польше рассказали, почему Запад решил не ставить точку над i на Украине
09:54
 
УКРАИНАСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала