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Орбан сравнил Европу с поездом с "безумным машинистом" - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Орбан сравнил Европу с поездом с "безумным машинистом"
Орбан сравнил Европу с поездом с "безумным машинистом" - 01.06.2024, ПРАЙМ
Орбан сравнил Европу с поездом с "безумным машинистом"
Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T17:39+0300
2024-06-01T17:39+0300
политика
венгрия
виктор орбан
европа
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БУДАПЕШТ, 1 июн — ПРАЙМ. Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Нам надо помешать тому, чтобы Европа на свою погибель неслась к войне. Европа сейчас готовится к войне, каждый день проходит новый этап на пути в ад", — сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира". Он отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошёл с ума". По его словам, у Венгрии уже была удачная попытка остаться в стороне от конфликта, Будапешт знает, как это делать и не позволит, чтобы венгерскую молодёжь отправляли на фронт. Орбан добавил, что провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности.
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венгрия, виктор орбан, европа
Политика, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕВРОПА
17:39 01.06.2024
 
Орбан сравнил Европу с поездом с "безумным машинистом"

Орбан: Европа несется к войне, как поезд с "безумным машинистом"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БУДАПЕШТ, 1 июн — ПРАЙМ. Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Нам надо помешать тому, чтобы Европа на свою погибель неслась к войне. Европа сейчас готовится к войне, каждый день проходит новый этап на пути в ад", — сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира".
Он отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошёл с ума".
По его словам, у Венгрии уже была удачная попытка остаться в стороне от конфликта, Будапешт знает, как это делать и не позволит, чтобы венгерскую молодёжь отправляли на фронт.
Орбан добавил, что провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности.
 
ПолитикаВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕВРОПА
 
 
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