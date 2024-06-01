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Орбан сравнил Европу с поездом с "безумным машинистом"

Орбан сравнил Европу с поездом с "безумным машинистом" - 01.06.2024, ПРАЙМ

Орбан сравнил Европу с поездом с "безумным машинистом"

Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T17:39+0300

2024-06-01T17:39+0300

2024-06-01T17:39+0300

политика

венгрия

виктор орбан

европа

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БУДАПЕШТ, 1 июн — ПРАЙМ. Европа несется к войне, как поезд "с безумным машинистом", необходимо этому помешать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Нам надо помешать тому, чтобы Европа на свою погибель неслась к войне. Европа сейчас готовится к войне, каждый день проходит новый этап на пути в ад", — сказал Орбан, выступая перед участниками "марша мира". Он отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошёл с ума". По его словам, у Венгрии уже была удачная попытка остаться в стороне от конфликта, Будапешт знает, как это делать и не позволит, чтобы венгерскую молодёжь отправляли на фронт. Орбан добавил, что провоенные политики Европы, словно наркозависимые, хотят победить Россию, как пытались дважды в ХХ веке, но не понимают реальности.

венгрия

европа

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венгрия, виктор орбан, европа