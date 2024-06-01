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Правительство одобрило изменения в сфере соцподдержки семей с детьми

Правительство одобрило изменения в сфере соцподдержки семей с детьми - 01.06.2024, ПРАЙМ

Правительство одобрило изменения в сфере соцподдержки семей с детьми

Правительство России по итогам прошедшего в четверг, 30 мая, заседании одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми,... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T12:48+0300

2024-06-01T12:48+0300

2024-06-01T12:48+0300

социальные выплаты

правительство рф

госдума

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России по итогам прошедшего в четверг, 30 мая, заседании одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, сообщается на сайте кабинета министров.Выплата будет полагаться при условии, что общий доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума,."Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20240601/tk-848732154.html

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социальные выплаты, правительство рф, госдума