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Правительство одобрило изменения в сфере соцподдержки семей с детьми - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Правительство одобрило изменения в сфере соцподдержки семей с детьми
Правительство одобрило изменения в сфере соцподдержки семей с детьми - 01.06.2024, ПРАЙМ
Правительство одобрило изменения в сфере соцподдержки семей с детьми
Правительство России по итогам прошедшего в четверг, 30 мая, заседании одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми,... | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T12:48+0300
2024-06-01T12:48+0300
социальные выплаты
правительство рф
госдума
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России по итогам прошедшего в четверг, 30 мая, заседании одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, сообщается на сайте кабинета министров.Выплата будет полагаться при условии, что общий доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума,."Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - отмечается в сообщении.
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социальные выплаты, правительство рф, госдума
социальные выплаты, Правительство РФ, Госдума
12:48 01.06.2024
 
Правительство одобрило изменения в сфере соцподдержки семей с детьми

Правительство одобрило проект о выплате работающим родителям с двумя и более детьми

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Правительство России по итогам прошедшего в четверг, 30 мая, заседании одобрило проект о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, сообщается на сайте кабинета министров.
Выплата будет полагаться при условии, что общий доход семьи не превышает полтора прожиточных минимума,.
"Решение Правительства: одобрить проект федерального закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - отмечается в сообщении.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 01.06.2024
Правительство одобрило изменения в Трудовой кодекс
12:29
 
социальные выплатыПравительство РФГосдума
 
 
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