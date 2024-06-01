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Россиян предупредили о скором подорожании “коммуналки”

Россиян предупредили о скором подорожании “коммуналки” - 01.06.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о скором подорожании “коммуналки”

С первого июля в России будут проиндексированы цены на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T02:02+0300

2024-06-01T02:02+0300

2024-06-01T02:02+0300

эксклюзив

андрей гиринский

тарифы жкх

тарифы на электроэнергию

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. С первого июля в России будут проиндексированы цены на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.В ноябре 2023-го правительство утвердило индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2024 год, а также предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на период до 2028 года.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЛюбое изменение цен связано с реакцией производителя товаров и услуг на изменяющиеся параметры рынка. “В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Ведь цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года”, - пояснил эксперт.Экономист напомнил, что повышение тарифов ЖКХ традиционно происходит в июле. Но в 2023 году они не менялись. Таким образом, нас ждет первая индексация цен на ЖКУ за полтора года.Методика повышения тарифов ЖКХ предполагает предельные нормы. Установление норм коррелирует с регионом. Так, в Забайкалье цены могут вырасти на 15 процентов, и это максимум для всех регионов. Минимальная планка повышения в Хакасии, она составит четыре процента. По Москве повышение может составить около 11 процентов, а в Санкт-Петербурге около десяти. Средние параметры повышения по РФ составят около 10 процентов.Предельные значения вовсе не означают, что именно таким будет повышение. Реальные цифры могут быть ниже - это решат в регионах. Но выше предела цены подниматься не должны. Такой механизм, по мнению Гиринского, обеспечивает дополнительную возможность гибкого реагирования на изменение конъюнктуры рынка.Тарифы на ЖКУ регулируют лишь плату за коммунальные услуги - электричество, газ, воду. Стоимость содержания и ремонта жилья останется неизменной - решение об изменении платы за них принимают местные власти или сами жители, причем в любое время. По расчетам Минэкономразвития, в 2024 году тарифы ЖКХ вырастут на 9,8 процента, в 2025 году – на 5,7, в 2026 году рост составит четыре процента.

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эксклюзив, андрей гиринский, тарифы жкх, тарифы на электроэнергию