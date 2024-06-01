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Впустую. Медведев оценил решение фонда Клуни насчет журналистов РФ - 01.06.2024, ПРАЙМ
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Впустую. Медведев оценил решение фонда Клуни насчет журналистов РФ
Впустую. Медведев оценил решение фонда Клуни насчет журналистов РФ - 01.06.2024, ПРАЙМ
Впустую. Медведев оценил решение фонда Клуни насчет журналистов РФ
Усилия фонда американского актера Джорджа Клуни по преследованию российских журналистов будут потрачены зря, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T14:14+0300
2024-06-01T14:14+0300
политика
мир
дмитрий медведев
журналисты
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Усилия фонда американского актера Джорджа Клуни по преследованию российских журналистов будут потрачены зря, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается в Европе выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов. Сооснователи фонда Клуни — актер Джордж Клуни и его жена Амаль. "Некий бездарный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для выслеживания и преследования российских журналистов по всему миру", — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Он подчеркнул, что усилия фонда будут потрачены зря, так как российские журналисты "найдет его первыми" и поговорят "от заката до рассвета". Медведев также охарактеризовал российских журналистов как "внимательных и высококвалифицированных людей". Проект фонда Клуни рассматривает возможность обратиться в МУС с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу о причастности журналистов "к подстрекательству к геноциду". Западные страны игнорируют преследования и убийства российских журналистов со стороны режима Зеленского, несмотря на открытые угрозы. По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, только за последнее время от рук украинских спецслужб и агентуры погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский, Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, журналист "России 24" Борис Максудов и военкор "Известий" Семен Еремин. Режим Зеленского, по словам Полянского, открыл настоящую охоту на журналистов.Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв отмечал, что комиссия рассмотрит возможность признать деятельность фонда Клуни нежелательной в России.
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мир, дмитрий медведев, журналисты
Политика, МИР, Дмитрий Медведев, журналисты
14:14 01.06.2024
 
Впустую. Медведев оценил решение фонда Клуни насчет журналистов РФ

Медведев: усилия фонда Клуни по преследованию журналистов РФ уйдут впустую

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Усилия фонда американского актера Джорджа Клуни по преследованию российских журналистов будут потрачены зря, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат сообщила, что организация добивается в Европе выдачи закрытых ордеров на арест российских журналистов. Сооснователи фонда Клуни — актер Джордж Клуни и его жена Амаль.
"Некий бездарный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для выслеживания и преследования российских журналистов по всему миру", — написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что усилия фонда будут потрачены зря, так как российские журналисты "найдет его первыми" и поговорят "от заката до рассвета". Медведев также охарактеризовал российских журналистов как "внимательных и высококвалифицированных людей".
Проект фонда Клуни рассматривает возможность обратиться в МУС с запросом о привлечении к ответственности и открытии следствия по делу о причастности журналистов "к подстрекательству к геноциду".
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Западные страны игнорируют преследования и убийства российских журналистов со стороны режима Зеленского, несмотря на открытые угрозы. По словам первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, только за последнее время от рук украинских спецслужб и агентуры погибли Дарья Дугина, Владлен Татарский, Олег Клоков, военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, журналист "России 24" Борис Максудов и военкор "Известий" Семен Еремин. Режим Зеленского, по словам Полянского, открыл настоящую охоту на журналистов.
Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв отмечал, что комиссия рассмотрит возможность признать деятельность фонда Клуни нежелательной в России.
 
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