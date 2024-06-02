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Раскрыта динамика цен на бургеры в России - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыта динамика цен на бургеры в России
Раскрыта динамика цен на бургеры в России - 02.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыта динамика цен на бургеры в России
Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T09:09+0300
2024-06-02T09:09+0300
экономика
фастфуд
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал на 39%, до 234 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Так, по их оценке, средняя цена говяжьего бургера в заведениях общепита и магазинах в первом квартале этого года составила 304 рубля, тогда как в 2019 году составляла 193 рубля. Рыбный аналог за то же время, согласно расчетам экспертов, прибавил 57% - в 2024 году его можно купить в среднем за 297 рублей. А куриный обойдется в 234 рубля - на 39% дороже 2019 года. Как пояснили аналитики, быстрое развитие фастфуд-индустрии и популяризация питания "делового" формата способствуют активному проникновению бургеров в современное питание. Такая продукция хорошо реализуется в русле потребностей по калорийности и модного тренда. При этом эксперты отмечают все большее проникновение бургеров в магазинные форматы, а также на региональный уровень.
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фастфуд
Экономика, фастфуд
09:09 02.06.2024
 
Раскрыта динамика цен на бургеры в России

Мясной бургер в России за 5 лет подорожал в 1,5 раза сильнее, чем бургер с курицей

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФестиваль "Шашлык Live" в парке Горького
Фестиваль Шашлык Live в парке Горького - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Мясной бургер стал лидером по росту стоимости среди сэндвичей - за пять лет средняя цена на него выросла на 58%, до 304 рублей, в то время как куриный подорожал на 39%, до 234 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
Так, по их оценке, средняя цена говяжьего бургера в заведениях общепита и магазинах в первом квартале этого года составила 304 рубля, тогда как в 2019 году составляла 193 рубля.
Рыбный аналог за то же время, согласно расчетам экспертов, прибавил 57% - в 2024 году его можно купить в среднем за 297 рублей. А куриный обойдется в 234 рубля - на 39% дороже 2019 года.
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Как пояснили аналитики, быстрое развитие фастфуд-индустрии и популяризация питания "делового" формата способствуют активному проникновению бургеров в современное питание. Такая продукция хорошо реализуется в русле потребностей по калорийности и модного тренда.
При этом эксперты отмечают все большее проникновение бургеров в магазинные форматы, а также на региональный уровень.
 
Экономикафастфуд
 
 
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