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Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России

Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России - 02.06.2024, ПРАЙМ

Во Франции забили тревогу из-за подготовки войны против России

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался против войны с Россией, написав об этом в своем аккаунте в социальной сети Х. | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T16:56+0300

2024-06-02T16:56+0300

2024-06-02T16:57+0300

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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался против войны с Россией, написав об этом в своем аккаунте в социальной сети Х."Новость, озвученная главой МИД Венгрии, об "обязательном европейском призыве" против России подтверждается с каждым днем! Близкий к правительству немецкий политик только что призвал к "призыву 900 000 резервистов в Германии против России"! Это называется подготовка к мировой войне! Мы, патриоты и бойцы Сопротивления, с самого начала били тревогу и единственные, кто массово выходит на улицы, чтобы встряхнуть страну и избежать самого худшего — войны!" — написал политик.Кроме того, Филиппо подчеркнул, что и он, и его сторонники намерены настаивать на своем. По его словам, он будет продолжать добиваться мира и выступать против втягивания французов в третью мировую войну.Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что НАТО хочет нарастить свою роль в поставках оружия Украине и подготовке ее солдат. По его словам, это решение поддержала 31 страна, но Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Кроме того, как добавил Сийярто, предложение НАТО выделять Украине по 40 миллиардов евро в год противоречит правилам альянса, страна не является членом блока.

https://1prime.ru/20240530/nato-848679610.html

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франция, венгрия, украина, россия, нато