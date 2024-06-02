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Кабмин направит 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса в новых регионах

Кабмин направит 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса в новых регионах - 02.06.2024, ПРАЙМ

Кабмин направит 300 миллионов рублей на поддержку бизнеса в новых регионах

Правительство России направит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T10:32+0300

2024-06-02T10:32+0300

2024-06-02T10:32+0300

россия

правительство рф

малый и средний бизнес

новые регионы рф

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Правительство России направит 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, сообщается на сайте правительства. "В 2024 году на программу грантовой поддержки малого и среднего бизнеса, реализующего социально значимые проекты в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях, будет направлено 300 миллионов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что финансирование выделили из резервного фонда правительства в рамках реализации федерального проекта "Специальные краткосрочные меры поддержки малого и среднего предпринимательства". Также на сайте подчеркивается, что претендовать на гранты могут предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере медицины, образования, культуры, спорта, гостиничного дела, а также организации, оказывающие различные социальные услуги. Размер гранта для конкретной компании будет определять специальная конкурсная комиссия. Максимальная сумма гранта может составлять до 300 тысяч рублей. Предприниматели смогут использовать средства грантов для аренды и ремонта нежилых помещений, переоборудование автомобилей для перевозки инвалидов и маломобильных граждан, а также для приобретения сырья и расходных материалов для производства продукции. Помимо этого, сообщается, что подписано распоряжение о выделении средств из резервного фонда Правительства на поддержку льготной кредитной программы для представителей малого и среднего бизнеса в новых регионах. "Кредиты в рамках этой программы выдаются по ставке до 10% сроком до трёх лет под поручительство Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства", - добавили на сайте правительства РФ.

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россия, правительство рф, малый и средний бизнес, новые регионы рф