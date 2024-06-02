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Канада поддержит оборонную инициативу США по Индо-Тихоокеанскому региону - 02.06.2024, ПРАЙМ
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Канада поддержит оборонную инициативу США по Индо-Тихоокеанскому региону
Канада поддержит оборонную инициативу США по Индо-Тихоокеанскому региону - 02.06.2024, ПРАЙМ
Канада поддержит оборонную инициативу США по Индо-Тихоокеанскому региону
Канада намерена присоединиться к инициативе Соединенных Штатов по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава... | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T07:12+0300
2024-06-02T07:12+0300
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канада
пентагон
оборона
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ДЖАКАРТА, 2 июн - ПРАЙМ. Канада намерена присоединиться к инициативе Соединенных Штатов по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Минобороны Билл Блэр а региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре."Я крайне рад подтвердить, что Канада присоединится к новой инициативе по устойчивости оборонно-промышленной базы в Индо-Тихоокеанском регионе". Об этой инициативе ранее объявил глава Пентагона Ллойд Остин.Канадский министр поблагодарил американского коллегу за "несравненное лидерство" во всех уголках мира. "Эта инициатива усилит нашу коллективную безопасность и станет гарантом того, что Канада, США и все наши партнеры могу поддерживать инновации и снижать барьеры в общении и коллаборации", - сказал Блэр. Ранее Минобороны США опубликовало "Заявление о принципах сотрудничества в области оборонно-промышленной базы Индо-Тихоокеанского региона". В документе отмечалось, что Соединенные Штаты и страны-партнеры будут работать вместе над расширением потенциала промышленной базы, продвижением оборонных инноваций и облегчением сотрудничества, в том числе посредством обмена информацией.
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сша, канада, пентагон, оборона
США, КАНАДА, Пентагон, оборона
07:12 02.06.2024
 
Канада поддержит оборонную инициативу США по Индо-Тихоокеанскому региону

Канада присоединится к оборонной инициативе США по Индо-Тихоокеанскому региону

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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ДЖАКАРТА, 2 июн - ПРАЙМ. Канада намерена присоединиться к инициативе Соединенных Штатов по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Минобороны Билл Блэр а региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Я крайне рад подтвердить, что Канада присоединится к новой инициативе по устойчивости оборонно-промышленной базы в Индо-Тихоокеанском регионе". Об этой инициативе ранее объявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Канадский министр поблагодарил американского коллегу за "несравненное лидерство" во всех уголках мира.
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"Эта инициатива усилит нашу коллективную безопасность и станет гарантом того, что Канада, США и все наши партнеры могу поддерживать инновации и снижать барьеры в общении и коллаборации", - сказал Блэр.
Ранее Минобороны США опубликовало "Заявление о принципах сотрудничества в области оборонно-промышленной базы Индо-Тихоокеанского региона". В документе отмечалось, что Соединенные Штаты и страны-партнеры будут работать вместе над расширением потенциала промышленной базы, продвижением оборонных инноваций и облегчением сотрудничества, в том числе посредством обмена информацией.
 
СШАКАНАДАПентагоноборона
 
 
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