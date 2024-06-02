https://1prime.ru/20240602/kanada-848738026.html

Канада поддержит оборонную инициативу США по Индо-Тихоокеанскому региону

Канада поддержит оборонную инициативу США по Индо-Тихоокеанскому региону - 02.06.2024, ПРАЙМ

Канада поддержит оборонную инициативу США по Индо-Тихоокеанскому региону

Канада намерена присоединиться к инициативе Соединенных Штатов по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T07:12+0300

2024-06-02T07:12+0300

2024-06-02T07:12+0300

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ДЖАКАРТА, 2 июн - ПРАЙМ. Канада намерена присоединиться к инициативе Соединенных Штатов по оборонному и промышленному сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил глава Минобороны Билл Блэр а региональном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре."Я крайне рад подтвердить, что Канада присоединится к новой инициативе по устойчивости оборонно-промышленной базы в Индо-Тихоокеанском регионе". Об этой инициативе ранее объявил глава Пентагона Ллойд Остин.Канадский министр поблагодарил американского коллегу за "несравненное лидерство" во всех уголках мира. "Эта инициатива усилит нашу коллективную безопасность и станет гарантом того, что Канада, США и все наши партнеры могу поддерживать инновации и снижать барьеры в общении и коллаборации", - сказал Блэр. Ранее Минобороны США опубликовало "Заявление о принципах сотрудничества в области оборонно-промышленной базы Индо-Тихоокеанского региона". В документе отмечалось, что Соединенные Штаты и страны-партнеры будут работать вместе над расширением потенциала промышленной базы, продвижением оборонных инноваций и облегчением сотрудничества, в том числе посредством обмена информацией.

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сша, канада, пентагон, оборона