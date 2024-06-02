https://1prime.ru/20240602/khakery-848740862.html

"Лаборатория Касперского" назвала самую атакуемую хакерами страну мира

"Лаборатория Касперского" назвала самую атакуемую хакерами страну мира - 02.06.2024, ПРАЙМ

"Лаборатория Касперского" назвала самую атакуемую хакерами страну мира

Россия стала самым атакуемым со стороны хакеров государством мира, сообщил РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T11:45+0300

2024-06-02T11:45+0300

2024-06-02T11:45+0300

россия

хакеры

лаборатория касперского

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Россия стала самым атакуемым со стороны хакеров государством мира, сообщил РИА Новости в преддверии ПМЭФ-2024 главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.По его словам, вероятность того, что среднестатистический россиянин при выходе в интернет столкнется с мошенничеством, стремительно растет и уже достигает порядка 70 процентовю"Самое большое количество инцидентов информационной безопасности за 2023 год в мире - это Россия, и более того, шансы того, что вы, просто выходя в интернет, сейчас встретитесь с фишингом или другим мошенничеством, у вас сейчас 73-75%. До коронавируса этот шанс был 30-35%, потом произошел первый скачок – как раз в ковид, до 40-50%. Сейчас он перевалил за 70%. И причин того, что он начнет падать, нет", - заявил Голованов. Эксперт также ответил на вопрос, почему хакеры решаются атаковать более защищенную систему, как российская, вместо того, чтобы переориентироваться на системы послабее, как, например, африканская. По его словам, целью мошенников зачастую являются не деньги, а кража информации.Петербургский международный экономический форум пройдет 5-8 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru 3 июня в 10.00 мск.

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россия, хакеры, лаборатория касперского