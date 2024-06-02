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До Киева не дойдут. В мире скептически отнеслись к краже российских средств

До Киева не дойдут. В мире скептически отнеслись к краже российских средств - 02.06.2024, ПРАЙМ

До Киева не дойдут. В мире скептически отнеслись к краже российских средств

Запад пытается использовать замороженные российские активы для помощи Украине, что может иметь последствия для финансовой системы ЕС и США, пишет обозреватель... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T10:50+0300

2024-06-02T10:50+0300

2024-06-02T10:50+0300

экономика

замороженные российские активы

санкции против рф

сша

ес

украина

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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Запад пытается использовать замороженные российские активы для помощи Украине, что может иметь последствия для финансовой системы ЕС и США, пишет обозреватель катарского издания Al Jazeera Фахим ас-Сурани.Российские эксперты и аналитики считают, что решение ЕС передать доходы от замороженных активов России может иметь последствия для финансовой системы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом вероятность растраты средств достаточно высока, так как деньги, передаваемые Украине, не всегда доходят до адресата.Заявления о передаче активов Киеву связаны с повышением морального духа населения Украины и их "бандитской элиты", считает российский экономист Виктор Лашон.Россия принимает ответные меры на заморозку и конфискацию российских активов на Западе. Президент Владимир Путин подписал указ "О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и ЦБ РФ в связи с недружественными действиями США". Политолог Игорь Юшков считает, что этот шаг России является также предупреждением для Европы.Как отмечается, хотя указ напрямую касается США, законодательство позволяет применять его и к другим странам, например, к ЕС, где также происходило изъятие российских активов. Таким образом, такие компании, как "Газпром", "Росатом" и другие, могут воспользоваться этим механизмом.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва сможет ответить на изъятие Западом российских активов. По его словам, на территории России также заморожены активы западных стран, есть возможность их не возвращать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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замороженные российские активы, санкции против рф, сша, ес, украина