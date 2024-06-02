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Посадочный модуль китайского зонда прилунился с обратной стороны Луны

Посадочный модуль китайского зонда прилунился с обратной стороны Луны - 02.06.2024, ПРАЙМ

Посадочный модуль китайского зонда прилунился с обратной стороны Луны

Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороне Луны, передает Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T05:38+0300

2024-06-02T05:38+0300

2024-06-02T05:38+0300

космос

луна

китай

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МОСКВА, 2 июн - ПРАЙМ. Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороне Луны, передает Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).Аппарат должен доставить собранные образцы грунта на Землю, "Комбинация посадочного и взлетного модулей китайского зонда "Чанъэ-6" успешно прилунилась в предварительно выбранной зоне посадки, расположенной в бассейне Южный полюс - Эйткен", - отмечается в сообщении.Ракета "Чанчжэн-5 Y8" стартовала в пятницу с космодрома Вэньчан на острове Хайнань по графику в 17.27 по местному времени (12.27 мск). Аппарат "Чанъэ-6" в случае успеха миссии впервые в истории человечества доставит на Землю грунт с обратной стороны Луны. Планируется доставить около двух килограммов образцов. "Чанъэ-6" состоит из орбитального модуля, возвращаемого аппарата, спускаемого аппарата и модуля для взлета. Полезная нагрузка зонда включает в себя посадочную камеру, панорамную камеру, прибор для спектрального анализа минералов и прибор для анализа структуры грунта. Также на "Чанъэ-6" есть международная полезная нагрузка, в частности, французский детектор DORN для измерения концентрации радона и продуктов его распада на лунной поверхности, анализатор отрицательных ионов NILS от Европейского космического агентства, лазерный уголковый отражатель итальянской разработки и пакистанский спутник ICUBE-Q.

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космос, луна, китай